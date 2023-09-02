Плющев о решении по Федотову: «Не думаю, что ИИХФ все это проглотит. Сейчас начнутся другие игры»

Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Я рад за , потому что слишком много непонятных вещей было вокруг него. Не думаю, что история на этом заканчивается. Сейчас начнутся другие игры. Не думаю, что все это дело проглотит.

Но я был уверен, что ЦСКА заявит Федотова, потому что руководству ЦСКА отступать некуда – слишком много обязательств они взяли на себя перед болельщиками и самим Иваном. Пожелаю Федотову удачи и спокойствия в воротах», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️