Плющев о решении по Федотову: «Не думаю, что ИИХФ все это проглотит. Сейчас начнутся другие игры»
Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Я рад за Ивана, потому что слишком много непонятных вещей было вокруг него. Не думаю, что история на этом заканчивается. Сейчас начнутся другие игры. Не думаю, что ИИХФ все это дело проглотит.
Но я был уверен, что ЦСКА заявит Федотова, потому что руководству ЦСКА отступать некуда – слишком много обязательств они взяли на себя перед болельщиками и самим Иваном. Пожелаю Федотову удачи и спокойствия в воротах», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷♂️
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