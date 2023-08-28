КХЛ может лимитировать трансферы между определенными клубами: «Но обмен Никишина в СКА не случился бы в условиях ограничений»

КХЛ может ограничить трансферы между определенными клубами.

Об этом заявил глава лиги Алексей Морозов.

– Нет ли опасений, что « » станет повторением истории – « »? У питерцев было много сделок с «Сочи», которые изучала лига. Вы говорили о том, что задумаетесь о сокращении переходов между этими клубами. Нет ли опасений, что с «Ладой» будет та же история?

– Пока такого не видно. Будем следить за всеми трансферами.

Большая работа проведена с руководством «Лады» по возвращению. Мы много прорабатывали вопрос, когда были обмены между СКА и «Сочи».

Нужно принять решение, чтобы не пострадали другие клубы. Возможно, проработаем лимит на перемещение игроков между определенными клубами.

Но если вспомнить обмен из « » в СКА, то в условиях ограничений его бы не случилось.

Мы хотим, чтобы все были в одинаковых условиях, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В 2022 году Никишин перешел в СКА в обмен на девять хоккеистов.