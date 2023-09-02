Евгений Свечников: «Глупо играть на больших площадках. Тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки»

Теги Ак Барс НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников считает, что глупо играть в хоккей на европейских коробках.

Форвард сыграл за «Ак Барс» в матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2), проведя на льду 11 минут 18 секунд. 

– Вы привыкли начинать сезон позже. Из-за этого есть проблемы?

– Я только рад, что начал играть раньше. Три-четыре месяца подготовки – это уже слишком. Мне больше проблем доставляет площадка огромная. Все эти раскаты…Ты тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки. Не мне судить, но это глупо играть на больших площадках.

– Разве вы не на таких площадках выросли?

– Вырос – да. Но я 10 лет провел в других условиях, где больше моментов создается, больше голов, зрелища, силовых приемов. Меньше приходится кататься, от этого и сил меньше тратишь. Они остаются для других хоккейных дел. Не буду скрывать, у меня уйдет какое-то время на адаптацию, – сказал форвард «Ак Барса». 

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5 комментариев

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marshal .masha
Глупо вообще играть в хоккей, столько энергии тратится, а всё для чего, чтобы палкой погонять кусок резины)
+12
-1
+11
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Nepobedimy
Евгений бы лучше играл, а так все в одинаковых условиях
+2
-2
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TBFTT
Там, где хоккей на высочайшем уровне, там все продумано, а это КоЛХоз и площадки соответствующие.
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Miknik
Что-то он в каждом интервью соломку стелит, может тогда в Куньлунь перезагрузится, там не будет давления
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sd4fmwrvz8
Че то приехал и много говорит,в НХЛ был никем и никому не нужным чисто фамилию брат прославил, а у этого язык длинный , походу и как человек так себе
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