Евгений Свечников: «Глупо играть на больших площадках. Тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки»

Евгений Свечников считает, что глупо играть в хоккей на европейских коробках.

Форвард сыграл за «Ак Барс» в матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2), проведя на льду 11 минут 18 секунд.

– Вы привыкли начинать сезон позже. Из-за этого есть проблемы?

– Я только рад, что начал играть раньше. Три-четыре месяца подготовки – это уже слишком. Мне больше проблем доставляет площадка огромная. Все эти раскаты…Ты тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки. Не мне судить, но это глупо играть на больших площадках.

– Разве вы не на таких площадках выросли?

– Вырос – да. Но я 10 лет провел в других условиях, где больше моментов создается, больше голов, зрелища, силовых приемов. Меньше приходится кататься, от этого и сил меньше тратишь. Они остаются для других хоккейных дел. Не буду скрывать, у меня уйдет какое-то время на адаптацию, – сказал форвард « ».