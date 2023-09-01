Федотов пропустил 2 шайбы за 31 секунду во 2-м периоде матча с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Открытия Дмитрий Яшкин Иван Федотов Никита Дыняк Хоккей

Иван Федотов пропустил две шайбы за 31 секунду в матче с «Ак Барсом».

Вратарь ЦСКА отбил 17 из 19 бросков во втором периоде игры за Кубок Открытия.

Дмитрий Яшкин поразил ворота ЦСКА на отметке 36:20, Никита Дыняк – на 36:51.

Всего Федотов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Это его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии. Вратарь пропустил первый гол с восьмого броска в створ.

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24 комментария

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a2wai
Тяжела судьба рогатого.
+43
-2
+41
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Ryan T.
Поплыл додик
+43
-8
+35
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Рус Киссенжер
спецом.чтоб признали профнепригодным и к грёбаным пиндосам отправили бедовать.
+32
-3
+29
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a2wai
Ответ Виктор Пьянков
Sports ru а почему не пишете, что он буллит отбил?
Наверное потому что ЦСКА проигрывает Ак Барсу?
+17
-1
+16
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Rodgeras
На остров Врангеля его! На Новой Земле он был. Не помогло.
+16
-1
+15
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Илья Савчук
влепить ему статью за дискредитацию, как он посмел пропускать 3 в форме с зю
+18
-6
+12
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amadeus_amadeus
Ну тут минимум наряд вне очереди)
+7
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Treize Avakado
Почему все так негативно к нему ?
+8
-5
+3
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Valeross
Отлично 👍, это радует
+7
-5
+2
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Ivan Ivanych
Именно для этого его и брал цска
+1
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HockeyMan
Ответ Treize Avakado
Почему все так негативно к нему ?
А тут к сожалению мало кто за кого радуется. Всем бы отметить чужую неудачу. Этим и питаются
+7
-6
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AAAARMEEC
Федотов никакой! Лучше бы вратарь из дубля вышел Он на кубке мэра все свои шайбы в ближний угол словил((
+1
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brig_Mercury
Ответ Илья Савчук
влепить ему статью за дискредитацию, как он посмел пропускать 3 в форме с зю
дискредитацией занимаются хоккеисты Ак Барса, не уважают офицера ВС
+3
-3
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Ailgamov
Ответ brig_Mercury
дискредитацией занимаются хоккеисты Ак Барса, не уважают офицера ВС
Он не офицер. Кажется, у него звание старший матрос
+1
-1
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Дмитрий Потепалин
Ответ Ailgamov
Он не офицер. Кажется, у него звание старший матрос
Лучше иметь дочь проститутку,чем сына старшего матроса,недозвание)
+1
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Ailgamov
Ответ Дмитрий Потепалин
Лучше иметь дочь проститутку,чем сына старшего матроса,недозвание)
Ну зря ты так. Старший матрос это аналог ефрейтора в армии, но почему-то насчет последнего не имеется таких обидных поговорок
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Sylvester the Cat
Ответ Ailgamov
Ну зря ты так. Старший матрос это аналог ефрейтора в армии, но почему-то насчет последнего не имеется таких обидных поговорок
Как раз-таки эта присказка про ефрейтора изначально, но её смысл не в «недозвании».
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RBChannel
Главное - сколько он весной пропустит в финале КГ :)
+4
-4
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Treize Avakado
Ответ HockeyMan
А тут к сожалению мало кто за кого радуется. Всем бы отметить чужую неудачу. Этим и питаются
Пипец реально, он то в чем виноват
Будто он это все заварил
Кретины
0
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