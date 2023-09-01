Федотов пропустил 2 шайбы за 31 секунду во 2-м периоде матча с «Ак Барсом»
Иван Федотов пропустил две шайбы за 31 секунду в матче с «Ак Барсом».
Вратарь ЦСКА отбил 17 из 19 бросков во втором периоде игры за Кубок Открытия.
Дмитрий Яшкин поразил ворота ЦСКА на отметке 36:20, Никита Дыняк – на 36:51.
Всего Федотов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
Это его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии. Вратарь пропустил первый гол с восьмого броска в створ.
Будто он это все заварил
Кретины