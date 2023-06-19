Рене Фазель: «Клубы КХЛ очень важны, но самое главное для меня – молодежь. Нужна хорошая экипировка, клюшки, хорошие тренеры и катки»
Рене Фазель рассказал о важности работы с молодыми хоккеистами.
«Топовые лиги, национальные федерации, национальные сборные команды – все они должны быть примером для молодых игроков. Мы все вместе работаем над этим.
Клубы КХЛ очень важны, но для меня самое главное – молодежь. Это будущее. Мы должны дать им больше арен, мы должны дать им лучшее.
Я знаю, что появилось много академий у клубов МХЛ и КХЛ, это здорово, но мы должны еще больше работать с молодежью. Это так важно!
Как бы так сказать… У нас есть клуб КХЛ на вершине, но под ней под ней – мальчишки и девчонки, которые хотят играть в хоккей.
Поэтому нам нужна хорошая экипировка, нужны клюшки, хорошие тренеры и катки. Нужна большая и сильная база для того, чтобы хоккей уровня тоже был конкурентоспособным», – сказал бывший президент ИИХФ.
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