Рене Фазель: «Клубы КХЛ очень важны, но самое главное для меня – молодежь. Нужна хорошая экипировка, клюшки, хорошие тренеры и катки»

Рене Фазель рассказал о важности работы с молодыми хоккеистами.

«Топовые лиги, национальные федерации, национальные сборные команды – все они должны быть примером для молодых игроков. Мы все вместе работаем над этим.

Клубы КХЛ очень важны, но для меня самое главное – молодежь. Это будущее. Мы должны дать им больше арен, мы должны дать им лучшее.

Я знаю, что появилось много академий у клубов МХЛ и КХЛ, это здорово, но мы должны еще больше работать с молодежью. Это так важно!

Как бы так сказать… У нас есть клуб КХЛ на вершине, но под ней под ней – мальчишки и девчонки, которые хотят играть в хоккей.

Поэтому нам нужна хорошая экипировка, нужны клюшки, хорошие тренеры и катки. Нужна большая и сильная база для того, чтобы хоккей уровня тоже был конкурентоспособным», – сказал бывший президент ИИХФ.