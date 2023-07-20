Фазель посетил тренировочный сбор арбитров МХЛ: «Благодарность нашему гостю, который замотивировал молодых судей и вселил в них уверенность»
Рене Фазель посетил тренировочный сбор арбитров МХЛ.
Ранее бывший президент КХЛ возглавил судейскую комиссию КХЛ.
«Наш гость рассказал о том, как он стал судьей, как пришел к руководству Международной федерации хоккея.
Он отметил, что всегда старался поддерживать положительный фон работы в судействе и сглаживал негатив по отношению к арбитрам, так как прекрасно понимает ответственность, эту в какой-то мере неблагодарную и тяжелую работу.
Он говорил о том, что по ходу матча судья находится внутри момента. Он постоянно на льду, слышит разговоры, перебранки, общается с тренерами.
Чем выше зритель находится на трибуне – тем он дальше от льда и работа судей воспринимается совсем по-другому, не говоря уже о болельщиках, которые смотрят по телевизору.
Рене Фазель всегда поддерживал арбитров и говорил, что им надо доверять, так как они находятся в пекле событий.
Большая благодарность нашему гостю, который замотивировал наших молодых судей и вселил в них уверенность», – сказал руководитель отдела судейства МХЛ Анатолий Захаров.
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