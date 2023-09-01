Кессел хочет продолжить карьеру. Форвард готов к пропускам матчей и завершению своей рекордной серии в истории НХЛ
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел хочет продолжить карьеру.
35-летний форвард не имеет контракта на сезон-2023/24.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что Кессел дал понять командам, что возможный пропуск матчей по решению тренера не будет для него проблемой.
Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Таким образом, игрок готов к завершению своей рекордной серии.
Отмечается, что в свои 35 лет Кессел может подписать годичный контракт, в котором могут быть заложены бонусы за достижения.
Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.
Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.
Только бы форму подтянуть. Пока Фил выглядит как завсегдатай пивных лиг)
Может в Бостон... Так как раз теперь старичков нехватает..