Кессел хочет продолжить карьеру. Форвард готов к пропускам матчей и завершению своей рекордной серии в истории НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел хочет продолжить карьеру.

35-летний форвард не имеет контракта на сезон-2023/24.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что дал понять командам, что возможный пропуск матчей по решению тренера не будет для него проблемой.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Таким образом, игрок готов к завершению своей рекордной серии.

Отмечается, что в свои 35 лет Кессел может подписать годичный контракт, в котором могут быть заложены бонусы за достижения.

Американец провел в регулярных чемпионатах 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с « » в этом году.