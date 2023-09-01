Кессел хочет продолжить карьеру. Форвард готов к пропускам матчей и завершению своей рекордной серии в истории НХЛ

Теги возможные переходы Фил Кессел НХЛ рекорды Вегас Эллиотт Фридман Хоккей

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел хочет продолжить карьеру.

35-летний форвард не имеет контракта на сезон-2023/24. 

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что Кессел дал понять командам, что возможный пропуск матчей по решению тренера не будет для него проблемой.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Таким образом, игрок готов к завершению своей рекордной серии. 

Отмечается, что в свои 35 лет Кессел может подписать годичный контракт, в котором могут быть заложены бонусы за достижения. 

Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году. 

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6 комментариев

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paradose
В Вашингтон на год за 1,5 ляма, чтобы круговорот старпёров не заканчивался)
+18
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Pitts
Ну естественно. Надо пробить почётную 1000 по очкам, а потом можно и за хотдогами.
+15
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Maasd4m
1000 очков было бы здорово набрать. Все возможности есть.
Только бы форму подтянуть. Пока Фил выглядит как завсегдатай пивных лиг)
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Strannix
Ответ Maasd4m
1000 очков было бы здорово набрать. Все возможности есть. Только бы форму подтянуть. Пока Фил выглядит как завсегдатай пивных лиг)
Честно говоря, он большую часть карьеры так выглядит)
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Ivan Sergeev
Ответ paradose
В Вашингтон на год за 1,5 ляма, чтобы круговорот старпёров не заканчивался)
Не, ну столько песка на площадке уже перебор будет.
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VintDV
Годик еще может попылить я думаю...
Может в Бостон... Так как раз теперь старичков нехватает..
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