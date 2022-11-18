Кессел – 1-й игрок в истории НХЛ, проведший 1000 матчей подряд без пропусков

– 1-й игрок в истории , проведший 1000 матчей подряд без пропусков.

Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1) и продолжил улучшать своей рекорд. Он не пропустил ни одной игры с 3 ноября 2009 года.

Ранее Кессел превзошел достижение Кита Йэндла (989 матчей подряд без пропусков с марта 2009 по март 2022 год, серия прервалась из-за решения тренера «Филадельфии» отправить игрока в запас).

Перед матчем «Голден Найтс» провели торжественную церемонию в честь 35-летнего нападающего. В текущем сезоне у него 7 (3+4) очков в 18 матчах.

Отметим, что вторая лучшая серия из действующих сейчас у защитника «Каролины» Брента Бернса (696 матчей подряд с ноября 2013 года).