Мартинес, Куик и Кессел стали 3-кратными обладателями Кубка Стэнли. Вратарь не сыграл в плей-офф, форвард провел 4 матча

Алек Мартинес, Джонатан Куик и Фил Кессел стали 3-кратными обладателями Кубка Стэнли.

«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф (4-1, 9:3 в пятом матче).

Три игрока «Голден Найтс» стали 3-кратными обладателями Кубка Стэнли.

35-летний защитник ранее побеждал с «Лос-Анджелесом» в 2012 и 2014 году (во второй кампании стал автором победных шайб, завершивших серии с «Чикаго» в финале конференции и с «Рейнджерс» в финале).

За «Вегас» в победном плей-офф провел 22 матча и набрал 7 (2+5) очков при полезности «+13».

37-летний вратарь ранее побеждал с «Лос-Анджелесом» в 2012 и 2014 году.

За «Вегас» в победном плей-офф он не провел ни одной минуты, но его имя будет нанесено на Кубок Стэнли, так как он попадал в заявку на матчи финальной серии в качестве запасного вратаря.

35-летний форвард ранее побеждал с «Питтсбургом» в 2016 и 2017 году.

За «Вегас» в победном плей-офф он провел только 4 матча и ни разу не вышел на лед в финальной серии, но его имя будет нанесено на , так как он провел более половины матчей в регулярном чемпионате (82 игры, 36 очков, 14+22).