Мартинес, Куик и Кессел стали 3-кратными обладателями Кубка Стэнли. Вратарь не сыграл в плей-офф, форвард провел 4 матча

Теги Кубок Стэнли Фил Кессел НХЛ Алек Мартинес Джонатан Куик Вегас Хоккей

Алек Мартинес, Джонатан Куик и Фил Кессел стали 3-кратными обладателями Кубка Стэнли.

«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Три игрока «Голден Найтс» стали 3-кратными обладателями Кубка Стэнли. 

35-летний защитник Алек Мартинес ранее побеждал с «Лос-Анджелесом» в 2012 и 2014 году (во второй кампании стал автором победных шайб, завершивших серии с «Чикаго» в финале конференции и с «Рейнджерс» в финале).

За «Вегас» в победном плей-офф провел 22 матча и набрал 7 (2+5) очков при полезности «+13». 

37-летний вратарь Джонатан Куик ранее побеждал с «Лос-Анджелесом» в 2012 и 2014 году.

За «Вегас» в победном плей-офф он не провел ни одной минуты, но его имя будет нанесено на Кубок Стэнли, так как он попадал в заявку на матчи финальной серии в качестве запасного вратаря. 

35-летний форвард Фил Кессел ранее побеждал с «Питтсбургом» в 2016 и 2017 году. 

За «Вегас» в победном плей-офф он провел только 4 матча и ни разу не вышел на лед в финальной серии, но его имя будет нанесено на Кубок Стэнли, так как он провел более половины матчей в регулярном чемпионате (82 игры, 36 очков, 14+22). 

7 комментариев

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Strannix
Куик: я не халявщик, я партнёр)))
+16
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Ферзь на р1
Рад за Кесселя))
+2
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Кагов
Барбашев и Пьетранжело из СЛБлюз теперь двукратные обладатели КС! Поздравляем Ивана!
+2
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Конифеев
Дали б хоть сыграть Шустрому минутку в конце, когда усё ясно уже было.
+1
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Mikl_5555
кессел был откровенно хорош
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борецЗАнеСправедливость
Очень рад за Филю Киселева, ну а Квик- счастливый человек, на шару просто))
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Венсан Лекавалье
Прям не заголовок, а поток желчи. Не умеют боброфилы держать удар.
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