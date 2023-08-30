Казанский, Скворцов и другие федеральные комментаторы будут работать на матчах «Трактора» на местном ТВ. Николишин выступит экспертом («РБ Спорт»)

Теги Трактор Андрей Николишин телевидение КХЛ Денис Казанский Сергей Федотов Роман Скворцов Денис Мошаров Андрей Юртаев Хоккей

Денис Казанский и другие федеральные комментаторы будут освещать игры «Трактора».

Ранее сообщалось, что челябинский телеканал ОТВ не стал продлевать контракт с комментатором Константином Устьянцевым.

Как сообщает «РБ Спорт», в новом сезоне на трансляциях матчей «Трактора» на ОТВ будут работать Денис Казанский, Владимир Гучек, Антон Васятин, Андрей Юртаев, Виталий Магранов, Сергей Федотов и Роман Скворцов, а также бывший капитан команды Андрей Николишин в качестве эксперта.

На гостевых играх комментаторы будут работать из Москвы, а на домашние – приезжать на серию в Челябинск по определенному графику.

Первый матч команды в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против «Лады» будут комментировать Денис Казанский и Андрей Николишин.

На домашних играх федеральные комментаторы будут работать вместе с челябинским экспертом – бывшим игроком «Трактора» Денисом Мошаровым. 

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4 комментария

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Габорик
Отдайте им Мосалева и Хаванова в качестве эксперта, и желательно чтобы без совмещения с КХЛ-ТВ :)
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ни первый_ни последний
подработка подъехала
0
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0
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