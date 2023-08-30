Казанский, Скворцов и другие федеральные комментаторы будут работать на матчах «Трактора» на местном ТВ. Николишин выступит экспертом («РБ Спорт»)
Денис Казанский и другие федеральные комментаторы будут освещать игры «Трактора».
Ранее сообщалось, что челябинский телеканал ОТВ не стал продлевать контракт с комментатором Константином Устьянцевым.
Как сообщает «РБ Спорт», в новом сезоне на трансляциях матчей «Трактора» на ОТВ будут работать Денис Казанский, Владимир Гучек, Антон Васятин, Андрей Юртаев, Виталий Магранов, Сергей Федотов и Роман Скворцов, а также бывший капитан команды Андрей Николишин в качестве эксперта.
На гостевых играх комментаторы будут работать из Москвы, а на домашние – приезжать на серию в Челябинск по определенному графику.
Первый матч команды в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против «Лады» будут комментировать Денис Казанский и Андрей Николишин.
На домашних играх федеральные комментаторы будут работать вместе с челябинским экспертом – бывшим игроком «Трактора» Денисом Мошаровым.
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