Казанский, Скворцов и другие федеральные комментаторы будут работать на матчах «Трактора» на местном ТВ. Николишин выступит экспертом («РБ Спорт»)

Денис Казанский и другие федеральные комментаторы будут освещать игры «Трактора».

Ранее сообщалось, что челябинский телеканал ОТВ не стал продлевать контракт с комментатором Константином Устьянцевым.

Как сообщает «РБ Спорт», в новом сезоне на трансляциях матчей «Трактора» на ОТВ будут работать Денис Казанский, Владимир Гучек, Антон Васятин, , Виталий Магранов, и , а также бывший капитан команды в качестве эксперта.

На гостевых играх комментаторы будут работать из Москвы, а на домашние – приезжать на серию в Челябинск по определенному графику.

Первый матч команды в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против «Лады» будут комментировать Денис Казанский и Андрей Николишин.

На домашних играх федеральные комментаторы будут работать вместе с челябинским экспертом – бывшим игроком « » Денисом Мошаровым.