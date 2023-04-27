Денис Казанский: «Ютуб говорит о хоккее ярче, чем телевизор. На федеральной кнопке после хоккея надо побыстрее свернуться – будет «чемпионат чего-то»
Денис Казанский поделился размышлениями на тему интереса к хоккею на YouTube и телевидении.
«У меня сто мильонов аккредитаций, но вот эта особенная.
Впервые в жизни прохожу как блогер. И горжусь. Потому что мы сделали большую работу. И потому что лига абсолютно адекватно воспринимает нас.
КХЛ понимает для чего «Лед» (ютуб-канал «Скользкий лед» – прим. Sports.ru) и что мы делаем общее дело для игры. И для влюбленных в нее!
Лига помогает с видео (никаких проблем с хайлайтами), помогает с доступом… Сейчас ютуб говорит о шайбе больше и ярче, чем телевизор.
Давайте честно. Если параллельно будут стоять футбол и хоккей – всегда на федеральной кнопке покажут футбол. Так было с игрой финала #2 (показали стадию Кубка России, так было и в прошлом году).
Потому что футбол соберет больше цифр. А как хоккей соберет, если его всегда предпочитают мячу?
После матча надо побыстрее свернуться, потому что будет «чемпионат чего-то».
Вот эта позиция меня убивала всегда (а для меня футбол и хоккей – «папа и мама»), и когда я работал на спортивном канале и сейчас.
Почему? Оба вида для страны важны. В равной степени. Но… Выбор всегда очевиден.
Хорошо, что у нас, «блогеров», есть возможность сколько хотим и что хотим говорить про хоккей.
Потому сразу после игры к нам на «Лед» приходит помощник главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко, а до – главный арбитр лиги…
Хоккей живет в ютубе. Очень важно, что лига это понимает и принимает. Еще много чего хочется сказать. Но дождусь окончания сезона», – написал комментатор.
На том же Матче их несколько!
Тут речь о том, что на федеральном канале "зажимают" хоккей. Приоритет не на важные матчи, а на футбольные (при чем - любые)