Денис Казанский: «Ютуб говорит о хоккее ярче, чем телевизор. На федеральной кнопке после хоккея надо побыстрее свернуться – будет «чемпионат чего-то»

Денис Казанский поделился размышлениями на тему интереса к хоккею на YouTube и телевидении.

«У меня сто мильонов аккредитаций, но вот эта особенная.

Впервые в жизни прохожу как блогер. И горжусь. Потому что мы сделали большую работу. И потому что лига абсолютно адекватно воспринимает нас.

КХЛ понимает для чего «Лед» (ютуб-канал «Скользкий лед» – прим. Sports.ru) и что мы делаем общее дело для игры. И для влюбленных в нее!

Лига помогает с видео (никаких проблем с хайлайтами), помогает с доступом… Сейчас ютуб говорит о шайбе больше и ярче, чем телевизор.

Давайте честно. Если параллельно будут стоять футбол и хоккей – всегда на федеральной кнопке покажут футбол. Так было с игрой финала #2 (показали стадию Кубка России, так было и в прошлом году).

Потому что футбол соберет больше цифр. А как хоккей соберет, если его всегда предпочитают мячу?

После матча надо побыстрее свернуться, потому что будет «чемпионат чего-то».

Вот эта позиция меня убивала всегда (а для меня футбол и хоккей – «папа и мама»), и когда я работал на спортивном канале и сейчас.

Почему? Оба вида для страны важны. В равной степени. Но… Выбор всегда очевиден.

Хорошо, что у нас, «блогеров», есть возможность сколько хотим и что хотим говорить про хоккей.

Потому сразу после игры к нам на «Лед» приходит помощник главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко, а до – главный арбитр лиги…

Хоккей живет в ютубе. Очень важно, что лига это понимает и принимает. Еще много чего хочется сказать. Но дождусь окончания сезона», – написал комментатор.