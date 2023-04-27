Денис Казанский: «Ютуб говорит о хоккее ярче, чем телевизор. На федеральной кнопке после хоккея надо побыстрее свернуться – будет «чемпионат чего-то»

Теги телевидение КХЛ Кубок Гагарина Денис Казанский Матч ТВ Хоккей

Денис Казанский поделился размышлениями на тему интереса к хоккею на YouTube и телевидении.

«У меня сто мильонов аккредитаций, но вот эта особенная.

Впервые в жизни прохожу как блогер. И горжусь. Потому что мы сделали большую работу. И потому что лига абсолютно адекватно воспринимает нас.

КХЛ понимает для чего «Лед» (ютуб-канал «Скользкий лед» – прим. Sports.ru) и что мы делаем общее дело для игры. И для влюбленных в нее!

Лига помогает с видео (никаких проблем с хайлайтами), помогает с доступом… Сейчас ютуб говорит о шайбе больше и ярче, чем телевизор.

Давайте честно. Если параллельно будут стоять футбол и хоккей – всегда на федеральной кнопке покажут футбол. Так было с игрой финала #2 (показали стадию Кубка России, так было и в прошлом году).

Потому что футбол соберет больше цифр. А как хоккей соберет, если его всегда предпочитают мячу?

После матча надо побыстрее свернуться, потому что будет «чемпионат чего-то».

Вот эта позиция меня убивала всегда (а для меня футбол и хоккей – «папа и мама»), и когда я работал на спортивном канале и сейчас.

Почему? Оба вида для страны важны. В равной степени. Но… Выбор всегда очевиден.

Хорошо, что у нас, «блогеров», есть возможность сколько хотим и что хотим говорить про хоккей.

Потому сразу после игры к нам на «Лед» приходит помощник главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко, а до – главный арбитр лиги…

Хоккей живет в ютубе. Очень важно, что лига это понимает и принимает. Еще много чего хочется сказать. Но дождусь окончания сезона», – написал комментатор.

13 комментариев

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Аркадий Аркадич
Ну так вроде спортивный канал нужен, чтобы показывать спорт. Для пространных рассуждений о хоккее есть КХЛ-ТВ. Если кому то уж так хочется послушать болтовню в студии - пойдут на ютуб-канал. Вроде все логично.
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Ovi174
у КХЛ ведь есть свой канал, при совпадение времени трансляции футбола и хоккея, те кто захотят посмотреть хоккей могут спокойно включить КХВ ТВ, либо местные каналы. Так что не вижу здесь никакой проблемы.
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lgd
сравнивать форматы ютуба и тв некорректно, тв это здесь и сейчас, а ютуб в любое время, по желанию. Ну и очевидно, что популярность футбола несравнимо выше хоккея
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megaotstoi
Денис молодец! Очень много делает для популяризации хоккея!
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GoodZilla
Ответ Ovi174
у КХЛ ведь есть свой канал, при совпадение времени трансляции футбола и хоккея, те кто захотят посмотреть хоккей могут спокойно включить КХВ ТВ, либо местные каналы. Так что не вижу здесь никакой проблемы.
А футбольных каналов сколько?!
На том же Матче их несколько!
Тут речь о том, что на федеральном канале "зажимают" хоккей. Приоритет не на важные матчи, а на футбольные (при чем - любые)
+4
-1
+3
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ЧакЧак
Ответ Ovi174
у КХЛ ведь есть свой канал, при совпадение времени трансляции футбола и хоккея, те кто захотят посмотреть хоккей могут спокойно включить КХВ ТВ, либо местные каналы. Так что не вижу здесь никакой проблемы.
на кхл тоже всегда сворачивают трансляцию раньше времени.....просто отстой
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xoms
Ответ исянов
что он несет? что значит "оба спорта важны в равной степени"? он реально сравнивает футбол и какой-то хоккей? хоккей нужен стране как собаке пятая нога. это просто лишний вид спорта - скучный и незрелищный. его никто не смотрит. как он вообще о важности говорит, сравнивая с футболом? уму непостижимо))
Если для вас есть только футбол, это не значит что у многих так, как раз таки наоборот, в России всегда эти 2 вида были на первом месте.
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