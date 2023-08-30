«Ак Барс» отправил Ахтямова в «Нефтяник». Вратарь арендован у «Торонто» на сезон

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск переходы Торонто КХЛ ВХЛ Артур Ахтямов Хоккей

«Ак Барс» отправил вратаря Артура Ахтямова в «Нефтяник».

«Артур Ахтямов отправляется в «Нефтяник» – следующий сезон наш воспитанник проведет в Альметьевске в рамках договора о спортивном сотрудничестве», – говорится в телеграм-канале казанцев. 

21-летний голкипер ранее вернулся в казанскую команду из «Торонто» на правах аренды. 

В прошлом сезоне Артур уже выступал за «Нефтяник» в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового Пути». В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.

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1 комментарий

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Tina
Перспективный вратарь, нельзя его терять.
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