«Ак Барс» отправил Ахтямова в «Нефтяник». Вратарь арендован у «Торонто» на сезон
«Ак Барс» отправил вратаря Артура Ахтямова в «Нефтяник».
«Артур Ахтямов отправляется в «Нефтяник» – следующий сезон наш воспитанник проведет в Альметьевске в рамках договора о спортивном сотрудничестве», – говорится в телеграм-канале казанцев.
21-летний голкипер ранее вернулся в казанскую команду из «Торонто» на правах аренды.
В прошлом сезоне Артур уже выступал за «Нефтяник» в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового Пути». В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.
В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.
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