«Питтсбург» пригласил защитников Гаека и Пысика на просмотр

Теги возможные переходы Питтсбург Рейнджерс Детройт НХЛ Марк Пысик Либор Гаек Хоккей

«Питтсбург» пригласил защитников Либора Гаека и Марка Пысика на просмотр.

Игроки приедут в тренировочный лагерь «Пингвинс» в сентябре. 

25-летний Гаек с 2018 года выступал в системе «Рейнджерс». В минувшем сезоне чех провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и забросил 1 шайбу. В 24 матчах в АХЛ набрал 6 (2+4) баллов. 

Всего в НХЛ у него 110 игр и 12 (4+8) очков. По прошлому контракту с клубом из Нью-Йорка его зарплата составляла 800 тысяч долларов.

После завершения сезона Гаек стал неограниченно свободным агентом, так как «Рейнджерс» не предложили ему новый контракт. 

31-летний Пысик, прошлым летом подписавший контракт с «Детройтом» на год и 850 тысяч долларов, полностью пропустил сезон-2022/23 из-за травмы ахилла.

В НХЛ он провел в общей сложности 521 матч и набрал 104 (28+76) очка.

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