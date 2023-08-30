«Питтсбург» пригласил защитников Гаека и Пысика на просмотр
«Питтсбург» пригласил защитников Либора Гаека и Марка Пысика на просмотр.
Игроки приедут в тренировочный лагерь «Пингвинс» в сентябре.
25-летний Гаек с 2018 года выступал в системе «Рейнджерс». В минувшем сезоне чех провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и забросил 1 шайбу. В 24 матчах в АХЛ набрал 6 (2+4) баллов.
Всего в НХЛ у него 110 игр и 12 (4+8) очков. По прошлому контракту с клубом из Нью-Йорка его зарплата составляла 800 тысяч долларов.
После завершения сезона Гаек стал неограниченно свободным агентом, так как «Рейнджерс» не предложили ему новый контракт.
31-летний Пысик, прошлым летом подписавший контракт с «Детройтом» на год и 850 тысяч долларов, полностью пропустил сезон-2022/23 из-за травмы ахилла.
В НХЛ он провел в общей сложности 521 матч и набрал 104 (28+76) очка.
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