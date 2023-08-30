«Питтсбург» пригласил защитников Гаека и Пысика на просмотр

«Питтсбург» пригласил защитников Либора Гаека и Марка Пысика на просмотр.

Игроки приедут в тренировочный лагерь «Пингвинс» в сентябре.

25-летний Гаек с 2018 года выступал в системе « ». В минувшем сезоне чех провел 16 матчей в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. В 24 матчах в АХЛ набрал 6 (2+4) баллов.

Всего в НХЛ у него 110 игр и 12 (4+8) очков. По прошлому контракту с клубом из Нью-Йорка его зарплата составляла 800 тысяч долларов.

После завершения сезона Гаек стал неограниченно свободным агентом, так как «Рейнджерс» не предложили ему новый контракт.

31-летний , прошлым летом подписавший контракт с « » на год и 850 тысяч долларов, полностью пропустил сезон-2022/23 из-за травмы ахилла.

В НХЛ он провел в общей сложности 521 матч и набрал 104 (28+76) очка.