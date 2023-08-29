Генменеджер «Амура» о переходе Хохлачева: «Мы подтвердили свои амбиции на будущее. Александр – признанный бомбардир и лидер»

Генменеджер «Амура» высказался о переходе Александра Хохлачева.

Сегодня «Спартак» обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.

«Мы рады сообщить о том, что нашу команду пополнил – признанный бомбардир и лидер. Над этим обменом мы работали давно, искали точки соприкосновения с коллегами из « » и нашли их.

Александр – топовый крайний нападающий, с хорошим броском, хоккейным интеллектом и лидерскими качествами. Он, очевидно, усилит нашу линию атаки, игру в большинстве и поможет в поддержании правильной атмосферы в раздевалке.

Уверен, что этим подписанием мы подтвердили свои амбиции на будущее и порадовали хабаровских болельщиков», – сказал Вадим Покотило.

Зарплата Хохлачева в «Амуре» составит 70-75 млн рублей в год. Он подпишет контракт на 2 сезона (Артур Хайруллин)

«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)