Генменеджер «Амура» о переходе Хохлачева: «Мы подтвердили свои амбиции на будущее. Александр – признанный бомбардир и лидер»

Теги Амур Спартак Вадим Покотило КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Генменеджер «Амура» высказался о переходе Александра Хохлачева.

Сегодня «Спартак» обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.

«Мы рады сообщить о том, что нашу команду пополнил Александр Хохлачев – признанный бомбардир и лидер. Над этим обменом мы работали давно, искали точки соприкосновения с коллегами из «Спартака» и нашли их. 

Александр – топовый крайний нападающий, с хорошим броском, хоккейным интеллектом и лидерскими качествами. Он, очевидно, усилит нашу линию атаки, игру в большинстве и поможет в поддержании правильной атмосферы в раздевалке.

Уверен, что этим подписанием мы подтвердили свои амбиции на будущее и порадовали хабаровских болельщиков», – сказал Вадим Покотило

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1 комментарий

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Mac Miller
Молодцы, не интересуются как некоторые, а сразу подписывает
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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