Зарплата Хохлачева в «Амуре» составит 70-75 млн рублей в год. Он подпишет контракт на 2 сезона (Артур Хайруллин)

Александр Хохлачев подпишет контракт с «Амуром» на 2 года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Зарплата Хохлачева составит около 70-75 млн рублей в год.

«По моей информации, Хохлачев получит в « » контракт в районе 70-75 миллионов рублей в год. За этим и ехал, собственно», – написал Хайруллин.

Сегодня «Спартак» обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.

В минувшем сезоне Хохлачев провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром «Спартака»

«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)