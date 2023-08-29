Зарплата Хохлачева в «Амуре» составит 70-75 млн рублей в год. Он подпишет контракт на 2 сезона (Артур Хайруллин)

Теги Амур КХЛ Александр Хохлачев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Александр Хохлачев подпишет контракт с «Амуром» на 2 года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Зарплата Хохлачева составит около 70-75 млн рублей в год.

«По моей информации, Хохлачев получит в «Амуре» контракт в районе 70-75 миллионов рублей в год. За этим и ехал, собственно», – написал Хайруллин.

Сегодня «Спартак» обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.

В минувшем сезоне Хохлачев провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром «Спартака»

«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)

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3 комментария

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Гришковец
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Ilya Ilya
Обороны нет, нападение только 5 человек) . А так да, перспективы... )
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Ilya Ilya
Ответ Гришковец
Самый высокооплачиваемый работник Хабаровского края!
У Броадхерста больше )
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