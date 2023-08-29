«Спартак» обменял Хохлачева в «Амур» на денежную компенсацию и Гуменюка

«Спартак» обменял Александра Хохлачева в «Амур».

В обмен на нападающего московский клуб получит денежную компенсацию и форварда молодежной сборной Беларуси Артема Гуменюка.

В минувшем сезоне провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром « ».

17-летний Гуменюк в сезоне-2022/23 забросил 3 шайбы за белорусскую молодежку на Кубке Будущего. Он также дебютировал в Olimpbet МХЛ, набрав 15 (10+5) очков в 50 матчах за «Амурских Тигров».