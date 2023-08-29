«Спартак» обменял Хохлачева в «Амур» на денежную компенсацию и Гуменюка

Теги Амур Спартак переходы молодежная сборная Беларуси КХЛ МХЛ Александр Хохлачев Амурские Тигры деньги Хоккей

«Спартак» обменял Александра Хохлачева в «Амур».

В обмен на нападающего московский клуб получит денежную компенсацию и форварда молодежной сборной Беларуси Артема Гуменюка.

В минувшем сезоне Хохлачев провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром «Спартака». 

17-летний Гуменюк в сезоне-2022/23 забросил 3 шайбы за белорусскую молодежку на Кубке Будущего. Он также дебютировал в Olimpbet МХЛ, набрав 15 (10+5) очков в 50 матчах за «Амурских Тигров».

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27 комментариев

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Proline
Шта?
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Vasyamarch91
Отличный ход руководства, а то мы на топ4 замахнулись. Идиоты
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Летучий финн
Че
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йозе марино
блин, только что фэнтези собрал с ним в связке с порядиным, теперь менять))
+5
-1
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Вадим Железняков
отдали лучшего форварда, идиоты
+4
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Valentin Efimenko
чё, дебилы совсем?!?!
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amurseff03
Хохлачев-Бродхерст-Коршков. Неплохая тройка на бумаге. Если Коршков придёт в себя, то и на деле интересная тройка. Худобина ещё надо взять на пару к Калнишу.
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Алексей_Корнеев
Да уж, а как всё хорошо начиналось...
+2
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Radik_2.0
ждём через полчаса в ска
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Mihail1987
Ответ Вадим Железняков
отдали лучшего форварда, идиоты
Говорят , что не договорились о продлении на следующий сезон , и решили сейчас скинуть,чтоб даром не ушёл
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Shast
Вот те на. Странная сделка
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Uriah Heep
Просто нет слов… Никишин, Хохлачев… Почему так?! Просто отбивает интерес к команде… Компенсаторы…
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Sergey Prostov
своих воспитанников и лучшего бомбардира отдаём
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melwood- lfc
ахахаха, снова будем ковылять в районе 9-12 мест походу
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камикадзе
Печаль
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rusbash14
Что это так? Спартак как-будто самолично решил выбыть из борьбы за топ-4 на Западе.
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Russ Ivan
Не удивлюсь, если это очередная многоходовочка от Ска, транзитом через Амур, не заезжая в Хабаровск...
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Hola Hola
А в чем смысл для Спартака? Под потолок не влазил? )
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Хасан Акбаев
Похоже, этот сезон тоже ниочем.
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Сергей Лепехин
Насильно мил не будешь
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Персональные данные Номер 67327384
Под Ковалдчака место освобождат
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гилберт
Ответ Proline
Шта?
Хде?
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Russ Ivan
Позор руководству Спартака!!! Кто-то явно не хочет возрождения клуба и выхода на серьёзный уровень...
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Вадим Железняков
Ответ Mihail1987
Говорят , что не договорились о продлении на следующий сезон , и решили сейчас скинуть,чтоб даром не ушёл
Пишут условия его не устроили, не контракт, а другие
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