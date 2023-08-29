«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)
«Спартак» получил 50 млн рублей в качестве компенсации за Александра Хохлачева.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сегодня московский клуб обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.
По информации издания, Хохлачев был недоволен действующим контрактом со «Спартаком» и сам просил обмена.
В минувшем сезоне он провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром «Спартака».
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