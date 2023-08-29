«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)

«Спартак» получил 50 млн рублей в качестве компенсации за Александра Хохлачева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня московский клуб обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.

По информации издания, Хохлачев был недоволен действующим контрактом со «Спартаком» и сам просил обмена.

В минувшем сезоне он провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром «Спартака».