«Спартак» получил 50 млн рублей за Хохлачева от «Амура». Игрок был недоволен контрактом и просил обмена («СЭ»)

Теги Амур Спартак КХЛ Александр Хохлачев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Спартак» получил 50 млн рублей в качестве компенсации за Александра Хохлачева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня московский клуб обменял нападающего в «Амур» на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка.

По информации издания, Хохлачев был недоволен действующим контрактом со «Спартаком» и сам просил обмена.

В минувшем сезоне он провел 65 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 55 (19+36) баллов, став лучшим бомбардиром «Спартака».

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4 комментария

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БабаИЗказахстана
вот и та самая звезда в амуре.
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Rio de Janeiro
Рад за Амур
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