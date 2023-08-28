Новиков о «Спартаке» после 7 побед в 7 матчах на предсезонке: «Сложный период закончился. Началось возрождение»

Теги Спартак Алексей Жамнов Юрий Новиков КХЛ Хоккей

Юрий Новиков заявил, что у «Спартака» началось возрождение.

Команда под руководством тренера Алексея Жамнова выиграла семь из семи матчей на предсезонке, в том числе победила на Кубке мэра Москвы.

«Один уважаемый человек ввел в нашу жизнь понятие реновации.

Думаю, что у «Спартака» этот период уже закончился. Пришел серьезный тренерский состав, уважаемые в хоккее люди.

Игроки на них смотрят и хотят стать лучше, выше и сильнее. Это люди из высшего хоккейного сословия.

Сложный период у «Спартака» закончился, началось возрождение. Дело даже не в том, что они выиграли Кубок мэра.

Главное, что в клуб пришли серьезные люди, которые отвечают за свои действия.

Уверен, что «Спартак» обретет какое-то лицо, крепко встанет на ноги, и тогда можно будет говорить о дальнейшей перспективе клуба», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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1 комментарий

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Tosha NeoN
в плей-офф то попадут ?
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