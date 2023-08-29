Овечкин о самой горячей драке: «Со Свечниковым в плей-офф. Я не люблю драться, но могу за себя постоять, если приходится»

Теги драки Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Свечников Василий Вакуленко Хоккей

Александр Овечкин высказался о своей самой горячей драке на льду.

Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

Баста: Какая у тебя была самая страшная драка на льду? Где ты себя потом не узнал, что тебе было неловко, что ты влючился в это.

Овечкин: Вообще я не люблю драться, но, если приходится, конечно, я могу за себя постоять.

Баста: Самая такая горячая драка, которая была в памяти?

Овечкин: В памяти – со Свечниковым в плей-офф. А так – любая драка запоминающаяся.

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