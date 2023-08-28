Морозов о независимости КХЛ: «Мы законопослушные – согласовываем регламент с ФХР. Если соревнование не в плане, букмекеры не могут принимать ставки, игроки не получат разряды»

Алексей Морозов ответил о возможности КХЛ стать независимой лигой.

– Ходят разговоры о том, чтобы КХЛ стала независимой.

– У нас есть закон о спорте, согласно которому делегирует КХЛ права на проведение чемпионата России. Мы законопослушные. Мы должны согласовывать с ФХР правила, регламент.

– Чтобы стать независимой, КХЛ нужно отказаться от проведения чемпионата России. Это в теории возможно?

– В теорию мы не играем. Есть закон, которому мы подчиняемся. Мы получаем разрешение от ФХР на проведение чемпионата России.

Любое соревнование включается в единый календарный план.

Если соревнование не включается в него, то букмекеры не могут принимать ставки, игроки не могут получать разряды.

Мы живем в ситуации, когда мы проводим чемпионат России и разыгрываем Кубок Гагарина, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.