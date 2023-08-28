Форвард «Сиэтла» Донской завершил карьеру из-за 7 сотрясений мозга
Форвард «Сиэтла» Йоонас Донской завершил карьеру из-за сотрясений мозга.
Нападающий пропустил весь сезон-2022/23, получив травму осенью на тренировке. Он столкнулся с партнером и ударился головой о лед. Это было его седьмое сотрясение в карьере.
В январе Йоонас рассказывал о головных болях и головокружении: «Это пугает и заставляет задуматься. Я семейный человек и должен оставаться здоровым отцом еще многие годы».
«Я перенес множество сотрясений мозга и решил закончить профессиональную карьеру. Тяжело отказаться от чего-то, чему посвятил всю жизнь. Но я знаю, что это правильное решение для моего самочувствия и будущего.
Я исполнил мечту, играл в НХЛ, и я очень благодарен за это – мне повезло. Я реализовал свой потенциал – это была моя цель.
Спасибо всем, пришло время для новой главы», – написал 31-летний финн в инстаграме.
Донской был выбран под 99-м номером на драфте НХЛ 2010 «Флоридой», но подписал контракт новичка с «Сан-Хосе» после отказа «Пантерс» от прав на него.
В «Сан-Хосе» он играл в финале Кубка Стэнли-2016 году, затем выиграл Президентс трофи с «Колорадо» в 2021 году, а позже был выбран «Кракеном» на драфте расширения. В новом клубе в сезоне-2021/22 он набрал 22 (2+20) очка в 75 матчах.
Со сборной Финляндии он взял бронзу на юниорском чемпионате мира в 2010 году и играл на Кубке мира в 2016-м. На родине играл за «Кярпят».
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