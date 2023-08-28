Форвард «Сиэтла» Донской завершил карьеру из-за 7 сотрясений мозга

Теги травмы Флорида Колорадо Сан-Хосе Сборная Финляндии по хоккею Йоонас Донской Сиэтл Здоровье Хоккей

Форвард «Сиэтла» Йоонас Донской завершил карьеру из-за сотрясений мозга.

Нападающий пропустил весь сезон-2022/23, получив травму осенью на тренировке. Он столкнулся с партнером и ударился головой о лед. Это было его седьмое сотрясение в карьере.

В январе Йоонас рассказывал о головных болях и головокружении: «Это пугает и заставляет задуматься. Я семейный человек и должен оставаться здоровым отцом еще многие годы».

«Я перенес множество сотрясений мозга и решил закончить профессиональную карьеру. Тяжело отказаться от чего-то, чему посвятил всю жизнь. Но я знаю, что это правильное решение для моего самочувствия и будущего.

Я исполнил мечту, играл в НХЛ, и я очень благодарен за это – мне повезло. Я реализовал свой потенциал – это была моя цель.

Спасибо всем, пришло время для новой главы», – написал 31-летний финн в инстаграме.

Донской был выбран под 99-м номером на драфте НХЛ 2010 «Флоридой», но подписал контракт новичка с «Сан-Хосе» после отказа «Пантерс» от прав на него.

В «Сан-Хосе» он играл в финале Кубка Стэнли-2016 году, затем выиграл Президентс трофи с «Колорадо» в 2021 году, а позже был выбран «Кракеном» на драфте расширения. В новом клубе в сезоне-2021/22 он набрал 22 (2+20) очка в 75 матчах.

Со сборной Финляндии он взял бронзу на юниорском чемпионате мира в 2010 году и играл на Кубке мира в 2016-м. На родине играл за «Кярпят».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Правильное решение. Здоровье прежде всего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
😞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dosatuy
Жесть. Ну если ещё возможно здоровья ему пожелать то здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
После драфта расширения, все пошло не так. Жаль, но хорошо что не стал дальше рисковать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий