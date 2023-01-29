Форвард «Сиэтла» Донской о 7 сотрясениях: «Это пугает и заставляет задуматься. Я семейный человек и должен оставаться здоровым отцом еще многие годы»

Теги НХЛ Йоонас Донской Сиэтл Здоровье Хоккей

Нападающий Йоонас Донской не знает, когда сможет вернуться на лед после сотрясения мозга.

30-летний форвард «Сиэтла» получил травму осенью на тренировке перед матчем с «Ванкувером» – столкнулся с партнером и ударился головой о лед. Это его седьмое сотрясение в карьере.

«Такое всегда пугает и заставляет задуматься, особенно когда таких случаев настолько много. Я всегда думаю об этом, поскольку я семейный человек и должен еще многие годы оставаться здоровым отцом. Конечно, в этой ситуации в первую очередь будет решаться, как быть дальше», – сказал Донской в интервью Raahen Seutu.

Также хоккеист сообщил о головных болях и головокружении, с которыми сталкивается в последние месяцы, и заявил, что, когда придет время, обсудит с врачами варианты развития карьеры.

Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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У него явно проблемы с игрой и психологие, раз он получил 7 сотрясений в 23 году, а не в 2000-ых
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Orion_17
Ответ Иван Никитенко
все правильно,каждый настоящий мужчина должен заботиться в первую очередь о своих детях и семье ,а некоторые берут турпутевки на украину,печаль((
админы, у вас жывотное из клетки сбежало
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-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Никитенко
все правильно,каждый настоящий мужчина должен заботиться в первую очередь о своих детях и семье ,а некоторые берут турпутевки на украину,печаль((
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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