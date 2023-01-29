Форвард «Сиэтла» Донской о 7 сотрясениях: «Это пугает и заставляет задуматься. Я семейный человек и должен оставаться здоровым отцом еще многие годы»

Нападающий Йоонас Донской не знает, когда сможет вернуться на лед после сотрясения мозга.

30-летний форвард « » получил травму осенью на тренировке перед матчем с «Ванкувером» – столкнулся с партнером и ударился головой о лед. Это его седьмое сотрясение в карьере.

«Такое всегда пугает и заставляет задуматься, особенно когда таких случаев настолько много. Я всегда думаю об этом, поскольку я семейный человек и должен еще многие годы оставаться здоровым отцом. Конечно, в этой ситуации в первую очередь будет решаться, как быть дальше», – сказал Донской в интервью Raahen Seutu.

Также хоккеист сообщил о головных болях и головокружении, с которыми сталкивается в последние месяцы, и заявил, что, когда придет время, обсудит с врачами варианты развития карьеры.

Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.