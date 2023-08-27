Бардаков о хите Морозова: «Реакция Ротенберга – это очень хорошо для командного духа. Если тренер так впрягается, сразу открывается какое-то шестое чувство»

Захар Бардаков оценил реакцию Романа Ротенберга на силовой прием Ильи Морозова.

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника « » против форварда СКА Бардакова. Кроме того, после этого инцидента Ротенберг выскочил на лед.

«Реакция Ротенберга [на силовой прием Морозова] – это очень хорошо для командного духа. Думаю, команда после этого встрепенулась, потому что когда видишь такой запал тренера, ты должен показывать свой лучший хоккей. Если тренер так впрягается, у тебя сразу открывается какое-то шестое чувство.

Морозова я очень хорошо знаю, мой старший брат с ним играл по школе. Никогда не держу зла – возможно, я сам виноват в этой ситуации. Моя ошибка есть, возможно, он где-то неправильно сыграл. Не найти, кто прав, кто виноват, поэтому я на него обиды точно не держу и претензий не имею. Он извинился, все нормально.

Думаю, пока что по результатам команда стала намного сильнее. И в плане игры, и побыстрее стали, и в движении шайбы – во всех аспектах. это показал. В прошлом году мы тоже его выиграли, но тогда были и поражения, а в этом – намного лучше.

Мы сейчас отдохнем, потому что команда еще находится под нагрузками после сборов. Были достаточно тяжелые сборы, я и еще группа парней тренировались 20 дней, потому что нам из-за сборной дали паузу побольше. Мы пропустили турнир в Сочи, из-за этого тоже было тяжеловато. Сейчас еще не совсем все в кондиции, но ко 2 сентября все будем готовы», – сказал нападающий СКА Бардаков.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова