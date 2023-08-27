Бардаков о хите Морозова: «Реакция Ротенберга – это очень хорошо для командного духа. Если тренер так впрягается, сразу открывается какое-то шестое чувство»

Теги Сибирь СКА КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Илья Морозов Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Захар Бардаков оценил реакцию Романа Ротенберга на силовой прием Ильи Морозова.

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Бардакова. Кроме того, после этого инцидента Ротенберг выскочил на лед.

«Реакция Ротенберга [на силовой прием Морозова] – это очень хорошо для командного духа. Думаю, команда после этого встрепенулась, потому что когда видишь такой запал тренера, ты должен показывать свой лучший хоккей. Если тренер так впрягается, у тебя сразу открывается какое-то шестое чувство.

Морозова я очень хорошо знаю, мой старший брат с ним играл по школе. Никогда не держу зла – возможно, я сам виноват в этой ситуации. Моя ошибка есть, возможно, он где-то неправильно сыграл. Не найти, кто прав, кто виноват, поэтому я на него обиды точно не держу и претензий не имею. Он извинился, все нормально.

Думаю, пока что по результатам команда стала намного сильнее. И в плане игры, и побыстрее стали, и в движении шайбы – во всех аспектах. Турнир Пучкова это показал. В прошлом году мы тоже его выиграли, но тогда были и поражения, а в этом – намного лучше.

Мы сейчас отдохнем, потому что команда еще находится под нагрузками после сборов. Были достаточно тяжелые сборы, я и еще группа парней тренировались 20 дней, потому что нам из-за сборной дали паузу побольше. Мы пропустили турнир в Сочи, из-за этого тоже было тяжеловато. Сейчас еще не совсем все в кондиции, но ко 2 сентября все будем готовы», – сказал нападающий СКА Бардаков.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

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