Олег Леонтьев: «Легионеры «Нефтехимика» старались уехать при первой возможности. Кому-то угрожали, кто-то по своим соображениям не хотел оставаться»

Тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о давлении на легионеров команды.

– Перейдем к селекции. В прошлом году чех Лукаш Клок покинул команду из-за того, что ему и его семье на родине угрожали за то, что он играл в России. Как удалось помочь ему принять решение о возвращении в « »?

– В том сезоне из легионеров у нас были Клок, Рональд Кнот, Дэн Секстон, вратарь Франс Туохимаа. Когда эта ситуация началась, было тяжело их удержать. Они старались при первой возможности уехать. Кому-то угрожали, кто-то по своим соображениям не хотел оставаться в России.

Лукашу угрожали не настолько сильно, как Кноту, который живет в Праге. Клок же не из столицы, а из другого места, рядом с Остравой. Но он сказал, что вернется в команду при первой же возможности, когда все поменяется. Такая возможность появилась, и Лукаш сдержал свое слово.

Селекция сейчас проходит очень тяжело, потому что меньше людей едут из Европы.

– Сейчас все больше европейцев постепенно начинают возвращаться в , политическое давление ослабевает?

– Если люди возвращаются, значит ситуация меняется. Я не могу сказать, стало ли это давление сильнее и слабее. Мы в команде редко общаемся на эту тему, но я с их слов понимаю, что оно ослабло», – сказал Олег Леонтьев.