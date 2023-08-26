Разин о турнире в Челябинске: «Перебрасывали соперника, но результат отрицательный. Это негативно влияет на психологию победителя. Наша задача – убедить ребят, что они могут выигрывать»

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Кубок губернатора Челябинской области Хоккей

Андрей Разин высказался после поражения от «Ак Барса».

«Металлург» проиграл со счетом 2:5 на Кубке губернатора Челябинской области.

«Идет подготовительный этап. Результат не важен, он влияет только на настроение до конца дня. Сегодня у нас плохое настроение, но в целом турниром я доволен.

Провалили только первый период, вышли какие-то вялые, не настроенные на борьбу и победу. Дальше играли хорошо, но, к сожалению, во всем турнире многие моменты не использовали. Очень много пропускали легких голов. Но это все корректируется, время до начала чемпионата есть.

Во всех играх мы как минимум в два раза перебрасывали соперника, однако результат был отрицательным. Это негативно влияет на психологию победителя. Наша задача – убедить ребят, что они могут забивать и выигрывать», – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

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