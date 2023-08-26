Разин о турнире в Челябинске: «Перебрасывали соперника, но результат отрицательный. Это негативно влияет на психологию победителя. Наша задача – убедить ребят, что они могут выигрывать»

Андрей Разин высказался после поражения от «Ак Барса».

« » проиграл со счетом 2:5 на Кубке губернатора Челябинской области.

«Идет подготовительный этап. Результат не важен, он влияет только на настроение до конца дня. Сегодня у нас плохое настроение, но в целом турниром я доволен.

Провалили только первый период, вышли какие-то вялые, не настроенные на борьбу и победу. Дальше играли хорошо, но, к сожалению, во всем турнире многие моменты не использовали. Очень много пропускали легких голов. Но это все корректируется, время до начала чемпионата есть.

Во всех играх мы как минимум в два раза перебрасывали соперника, однако результат был отрицательным. Это негативно влияет на психологию победителя. Наша задача – убедить ребят, что они могут забивать и выигрывать», – сказал главный тренер «Металлурга» .