Разин показал себя в образе Уэнсдей: «У меня отросли волосы после вчерашней игры с «Ладой»! 😂»

Теги Металлург Мг Лада КХЛ Андрей Разин Кубок губернатора Челябинской области соцсети ахахаха кино Хоккей

Андрей Разин предстал в образе Уэнсдей в инстаграме.

Главный тренер «Металлурга» опубликовал фотографию в парике. Уэнсдей Аддамс – 16-летняя девочка-подросток, обладающая экстрасенсорными способностями, героиня американского сериала о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанного на персонаже из Семейки Аддамс.

На плече 49-летнего экс-хоккеиста размещена Вещь – живая рука и родственник семьи Аддамс.

«После вчерашней игры с «Ладой» у меня отросли волосы!!! 😂😂😂» – написал Разин.

Он добавил хэштеги #андрейразин7, #чтотыделаешьснамихоккей, #кхл, #khl, #тынеповеришь, #хоккей.

Вчера «Магнитка», ведя со счетом 3:0, уступила клубу из Тольятти (4:5 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области.

Фото: instagram.com/razin.a.v/

6 комментариев

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Мадина Уйгурова
Вот что творит экология в Челябинске...
+12
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+12
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Cst Cap
Что дальше? Барби?
+6
0
+6
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sd4fmwrvz8
Милаха😁
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Персональные данные Номер 67327384
Грудка даже больше, чем у оригинальной актрисы
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Wayne Gretzky 99
Еще грудь отросла.
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