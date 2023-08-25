Разин показал себя в образе Уэнсдей: «У меня отросли волосы после вчерашней игры с «Ладой»! 😂»

Андрей Разин предстал в образе Уэнсдей в инстаграме.

Главный тренер « » опубликовал фотографию в парике. Уэнсдей Аддамс – 16-летняя девочка-подросток, обладающая экстрасенсорными способностями, героиня американского сериала о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанного на персонаже из Семейки Аддамс.

На плече 49-летнего экс-хоккеиста размещена Вещь – живая рука и родственник семьи Аддамс.

«После вчерашней игры с «Ладой» у меня отросли волосы!!! 😂😂😂» – написал .

Он добавил хэштеги #андрейразин7, #чтотыделаешьснамихоккей, #кхл, #khl, #тынеповеришь, #хоккей.

Вчера «Магнитка», ведя со счетом 3:0, уступила клубу из Тольятти (4:5 ОТ) на .

Фото: instagram.com/razin.a.v/