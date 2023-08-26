Киселевич о болельщиках «Авангарда»: «Играл в Москве, Череповце, но с таким ажиотажем, как в Омске, не сталкивался»

Теги Авангард ЦСКА Северсталь болельщики КХЛ Богдан Киселевич Хоккей

Богдан Киселевич высказался о подготовке «Авангарда» к сезону-2023/24.

– Вы провели в своей яркой карьере много предсезонок – и в ЦСКА, и в «Северстали». В чем особенность нынешней, под руководством Михаила Кравца?

– Не было каких-то экстремальных моментов – условно, баллонов, брали большим объемом работы. Главный тренер сразу предупредил, что надо потерпеть. Много внимания уделяли новым тактическим наработкам.​

Добротная предсезонка, но все покажет чемпионат.

– О каких тактических наработках речь?

– Вряд ли это информация для прессы. В общих словах – хотим играть агрессивнее в атаке и плотнее в средней зоне.

– Ваши планы на сезон?

– У нас хороший баланс. И не только внутри команды, но и в отношениях с болельщиками.

Играл в больших хоккейных городах – Череповце, Москве, но с таким ажиотажем, как в Омске, не сталкивался. Очень приятно играть в такой атмосфере. Спасибо болельщикам, их поддержка – самая лучшая мотивация!

Главное в сезоне – всем плыть в одной лодке. Тогда все в Омске будут счастливы, – сказал защитник «Авангарда» Киселевич.

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2 комментария

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Ыжык
Вот кисилевича бы посадить в лодку и отправить куда нить в амур. Ни в прошлом сезоне ни в этом, абсолютно не впечатлил.
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Владимир Дьяченко
Ответ Ыжык
Вот кисилевича бы посадить в лодку и отправить куда нить в амур. Ни в прошлом сезоне ни в этом, абсолютно не впечатлил.
так этот сезон еще не начался)посмотрим что в,сезоне покажет)
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