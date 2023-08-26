Киселевич о болельщиках «Авангарда»: «Играл в Москве, Череповце, но с таким ажиотажем, как в Омске, не сталкивался»
Богдан Киселевич высказался о подготовке «Авангарда» к сезону-2023/24.
– Вы провели в своей яркой карьере много предсезонок – и в ЦСКА, и в «Северстали». В чем особенность нынешней, под руководством Михаила Кравца?
– Не было каких-то экстремальных моментов – условно, баллонов, брали большим объемом работы. Главный тренер сразу предупредил, что надо потерпеть. Много внимания уделяли новым тактическим наработкам.
Добротная предсезонка, но все покажет чемпионат.
– О каких тактических наработках речь?
– Вряд ли это информация для прессы. В общих словах – хотим играть агрессивнее в атаке и плотнее в средней зоне.
– Ваши планы на сезон?
– У нас хороший баланс. И не только внутри команды, но и в отношениях с болельщиками.
Играл в больших хоккейных городах – Череповце, Москве, но с таким ажиотажем, как в Омске, не сталкивался. Очень приятно играть в такой атмосфере. Спасибо болельщикам, их поддержка – самая лучшая мотивация!
Главное в сезоне – всем плыть в одной лодке. Тогда все в Омске будут счастливы, – сказал защитник «Авангарда» Киселевич.
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