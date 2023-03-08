Грицюк и Сведберг сыграют за «Авангард» в 4-м матче серии с «Сибирью»

Арсений Грицюк и сыграют за « » в матче плей-офф с «Сибирью».

Грицюк будет играть в третьем звене с и .

Нападающий сыграет впервые с 22 февраля.

Сведберг будет играть в паре с . Защитник примет участие в матче впервые с 26 февраля.

Игра плей-офф с «Сибирью» (2-1 в серии) состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 13:30 по московскому времени.