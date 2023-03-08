Грицюк и Сведберг сыграют за «Авангард» в 4-м матче серии с «Сибирью»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Иван Телегин Александр Дергачев Виктор Сведберг Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк и Виктор Сведберг сыграют за «Авангард» в матче плей-офф с «Сибирью».

Грицюк будет играть в третьем звене с Александром Дергачевым и Иваном Телегиным.

Нападающий сыграет впервые с 22 февраля.

Сведберг будет играть в паре с Богданом Киселевичем. Защитник примет участие в матче впервые с 26 февраля.

Игра плей-офф с «Сибирью» (2-1 в серии) состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 13:30 по московскому времени.

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7 комментариев

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Болельщик АВЫ
говорят победный состав не меняют,а нет.меняют всё таки))))про Сеню понятно,но вот на счёт Виктора меня терзают смутные сомнения)))
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Worship
Ответ Михаил Вагин
Что с Береглазовым?
Фёдор Алексеевич родился!
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kopl.roma
Сведберг - это очень плохо
+1
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Zolotoi24
Витя - это конечно сильный ход ТШ… Сразу за результат стало тревожно
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Worship
Весь сезон жду от Вити гол, если забьёт можно праздник на весь город закатывать
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Михаил Вагин
Что с Береглазовым?
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гузяка
Правильный заголовок- Арсений и Виктор, раз уж так пишете)
+5
-1
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