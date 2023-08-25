Ротенберг выложил переозвученное видео из «Джентльменов»: «Кажется, трансферами запахло»
Роман Ротенберг анонсировал трансферы СКА отрывком из «Джентльменов».
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент из криминальной комедии режиссера Гая Ричи.
В переозвученном эпизоде в закусочной тренер, герой Колина Фаррелла, говорит подросткам: «Кажется, трансферами запахло».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время экс-форвард «Аризоны» американец Алекс Гальченюк перейдет в СКА.
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