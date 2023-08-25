Ротенберг выложил переозвученное видео из «Джентльменов»: «Кажется, трансферами запахло»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг кино Хоккей

Роман Ротенберг анонсировал трансферы СКА отрывком из «Джентльменов».

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент из криминальной комедии режиссера Гая Ричи.

В переозвученном эпизоде в закусочной тренер, герой Колина Фаррелла, говорит подросткам: «Кажется, трансферами запахло».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время экс-форвард «Аризоны» американец Алекс Гальченюк перейдет в СКА.

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5 комментариев

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Rudenzik
Всё никак не наиграется в хоккейный менеджер
+5
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+5
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out_nma
Это ещё не сказочка, это ещё только смазочка
+5
-1
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Bartez1986
кажется, запахло неадекватом
+4
-1
+3
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sd4fmwrvz8
Кажется очередная махинация 😏потолок чисто для фикции в кхл
+1
-1
0
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Розе Ротенбергино
Пускай ещё этот Гальченюк в костюме Джентльменов сыграет в первом звене с Ромой, у нас можно всё.
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