Ротенберг про обмен Прохоркина в «Сочи»: «Рассчитывали, что Коля станет лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы»
Роман Ротенберг прокомментировал обмен Николая Прохоркина в «Сочи».
«СКА расстается с Николаем Прохоркиным. Это непростое решение. Коля – сильный игрок, он внес большой вклад в историю клуба. С ним мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, он был частью сборной России, которая выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане.
Когда мы приглашали Николая в прошлом году, рассчитывали, что он сможет стать лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы.
От всей души желаю Коле полного восстановления и успешного продолжения карьеры! Мы остаемся хорошими друзьями. Надеюсь, в будущем у него все получится!» – написал главный тренер СКА.
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