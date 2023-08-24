Ротенберг про обмен Прохоркина в «Сочи»: «Рассчитывали, что Коля станет лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы»

Теги СКА КХЛ Николай Прохоркин Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал обмен Николая Прохоркина в «Сочи».

«СКА расстается с Николаем Прохоркиным. Это непростое решение. Коля – сильный игрок, он внес большой вклад в историю клуба. С ним мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, он был частью сборной России, которая выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане.

Когда мы приглашали Николая в прошлом году, рассчитывали, что он сможет стать лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы.

От всей души желаю Коле полного восстановления и успешного продолжения карьеры! Мы остаемся хорошими друзьями. Надеюсь, в будущем у него все получится!» – написал главный тренер СКА.

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2 комментария

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Suprmaro
Некоторые игроки с ужасными травмами играли до 35—40 лет. Рома, системные тренера умеют найти правильную систему игры для игрока. Посмотрите еще 800 игр, может и догадаетесь
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Nik Yeremich
И тут же новости пришла что Сочи расторгли с ним контракт спустя двадцать минут. Что за приколы там происходят с игроками СКА? Хотя может источник ненадежный
+1
-1
0
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