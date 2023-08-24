Ротенберг про обмен Прохоркина в «Сочи»: «Рассчитывали, что Коля станет лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы»

Роман Ротенберг прокомментировал обмен Николая Прохоркина в «Сочи».

«СКА расстается с . Это непростое решение. Коля – сильный игрок, он внес большой вклад в историю клуба. С ним мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, он был частью сборной России, которая выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане.

Когда мы приглашали Николая в прошлом году, рассчитывали, что он сможет стать лидером, поведет ребят за собой. Увы, помешали травмы.

От всей души желаю Коле полного восстановления и успешного продолжения карьеры! Мы остаемся хорошими друзьями. Надеюсь, в будущем у него все получится!» – написал главный тренер .

СКА обменял Прохоркина в «Сочи» на денежную компенсацию