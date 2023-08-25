Гальченюк переходит в СКА. С американца ранее сняли 5 из 6 обвинений

Теги СКА возможные переходы Аризона НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк переходит в СКА.

Как сообщает Sport24, СКА в ближайшее время подпишет контракт с 29-летним американским нападающим.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. 14 июля «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

21 августа с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

За карьеру в НХЛ Гальченюк провел 654 матча и набрал 354 (146+208) очков. Его статистика – здесь.

В КХЛ интерес к хоккеисту проявляли «Авангард», «Спартак», «Салават Юлаев», московское и минское «Динамо» и «Металлург».

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43 комментария

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Melnikov1968
Шикарный выбор СКА: алкаш, дебошир, хулиган, трус.
+42
-4
+38
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shexes
Ждём интервью Ромы в духе: Видите, молодые игроки НХЛ уже сами к нам едут, потому что понимают, что тут лучшая лига мира!
+31
-1
+30
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DENbright
Ответ Melnikov1968
Шикарный выбор СКА: алкаш, дебошир, хулиган, трус.
Жозе Марино из него человека сделает, еще и за сборную сыграет
+28
-2
+26
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VictorVallecano
Ответ DENbright
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Этнический белорус, родившийся и проживший всю жизнь в США. Где тут русский?
+29
-5
+24
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Андрей Котов
Уже даже не смешно. У нас требование такое в лиге появилось, что все должны через СКА пройти, а если не подойдет, можно играть, где хочет (но если будет играть хорошо, обратно в СКА)
+24
-1
+23
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Mr. Fett
Ответ DENbright
Жозе Марино из него человека сделает, еще и за сборную сыграет
Йозе
+15
0
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Андрей Румянцев
Ответ shexes
Ждём интервью Ромы в духе: Видите, молодые игроки НХЛ уже сами к нам едут, потому что понимают, что тут лучшая лига мира!
Ты ржешь, а ведь будет именно что то в этом духе)))
+12
0
+12
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boxellevogue
Не буду шутить про потолок
+12
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Stewart - 25
Теперь в КХЛ будут играть три игрока с первого раунда драфта НХЛ 2012 :
1) Якупов ( "Нефтехимик" )
3) Гальченюк ( СКА )
12) Григоренко ( ЦСКА )
+8
0
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Mishkka
Давайте уже КХЛ переименуем в СКА
+9
-1
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Axmat Cecenov
Драфт 2012 года помоему один из самых провальных
+6
0
+6
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Koulmann
Ответ boxellevogue
Не буду шутить про потолок
С Гальченюком одновременно пробьют и потолок, и дно!
+7
-2
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Дмитрий Галкин
Ещё один молодой, перспективный, собственный воспитанник, всю жизнь мечтавший играть под руководством супер тренера Ром Борисыча 🤡
+4
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Венер Кучербаев
Ответ Melnikov1968
Шикарный выбор СКА: алкаш, дебошир, хулиган, трус.
сразу четыре позиции закрыли одним подписанием ;-)
+2
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Lari
Усиление для Сочи.
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Konstantin Smolchenko
через 3 - 4 месяца окажется в Сочи
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greedy
Шикарная была бы тройка: Анисин, Гальченюк, Жердев.
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Uriah Heep
Ещё один воспитанник Ротенберга.
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Илья Цветков
Карты, деньги, кхл
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greedy
Ответ Олег Сергеевич
Потолок подвинется?
Натяжной.
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Тюменский медвежонок
Ответ Андрей Румянцев
Ты ржешь, а ведь будет именно что то в этом духе)))
мужики, я вас уверяю, он прям в-точь-точь повторит)
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vatto
бездонный кошелек...чхали они на правила....
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greedy
А потолок?
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Ivan Sergeev
Ответ VictorVallecano
Этнический белорус, родившийся и проживший всю жизнь в США. Где тут русский?
Сможешь русского от белоруса на улице отличить?
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greedy
Ответ Axmat Cecenov
Драфт 2012 года помоему один из самых провальных
Кроме вратарей. По вратарям наоборот.
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