Слепышев пошутил про Федотова и армию: «За год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях». Иван ответил: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди 🫡»

Теги ЦСКА Кубок мэра Москвы КХЛ Антон Слепышев Иван Федотов Хоккей

Антон Слепышев пошутил по поводу пребывания Ивана Федотова в армии.

Вратарь ЦСКА вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.

Вчера он не попал в заявку армейцев на матч Кубка мэра с «Динамо» (3:2). Федотов смотрел матч с трибуны, где сидел рядом со Слепышевым

«Эксперты на месте. Иван за год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях 😉 😎 🤌», – написал форвард ЦСКА в соцсети. 

Федотов ответил ему в комментариях: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди за искрометный юмор 🫡».

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
как смешно (нет)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Источник – "соцсеть Антона Слепышева" 🤦🏻‍♂️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий