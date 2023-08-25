Слепышев пошутил про Федотова и армию: «За год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях». Иван ответил: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди 🫡»

Антон Слепышев пошутил по поводу пребывания Ивана Федотова в армии.

Вратарь ЦСКА вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав контракт на 2 года.

Вчера он не попал в заявку армейцев на матч Кубка мэра с «Динамо» (3:2). Федотов смотрел матч с трибуны, где сидел рядом со .

«Эксперты на месте. Иван за год стал разбираться не только во вратарях, но и в полевых... действиях 😉 😎 🤌», – написал форвард ЦСКА в соцсети.

ответил ему в комментариях: «Застолбил для тебя 2 наряда вне очереди за искрометный юмор 🫡».

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.