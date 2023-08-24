Федотов не попал в заявку на 1-й матч ЦСКА в Кубке мэра Москвы
Иван Федотов пропустил матч ЦСКА с «Динамо» (3:2).
Голкипер не был включен в заявку на первую игру армейцев в Кубке мэра Москвы. Он наблюдал за ее ходом со стороны.
В состав попали вратари Александр Шарыченков (как основной) и Дмитрий Гамзин.
Напомним, что ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября.
Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился
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