Федотов не попал в заявку на 1-й матч ЦСКА в Кубке мэра Москвы

Теги ЦСКА КХЛ Александр Шарыченков Динамо Иван Федотов Дмитрий Гамзин Хоккей

Иван Федотов пропустил матч ЦСКА с «Динамо» (3:2).

Голкипер не был включен в заявку на первую игру армейцев в Кубке мэра Москвы. Он наблюдал за ее ходом со стороны.

В состав попали вратари Александр Шарыченков (как основной) и Дмитрий Гамзин.

Напомним, что ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября.

Первый матч Федотова после армии: отыграл 30 минут, пропустил гол и сразу заменился

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2 комментария

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Волька-ибн-Алёша
Ни въ городѣ Иванъ, ни въ селѣ Селифанъ.
+3
0
+3
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Misson
Так, где нац-патрики, которые кричали тут, что надо посылать ИИХФ лесом, проводить свои соревнования без оглядки на пиндосов и прочую демагогическую туфту?
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0
0
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