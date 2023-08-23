Александр Самонов: «Надо стать лучшим вратарем КХЛ, выиграть кубок и сделать 17 тысяч «сухарей» за сезон. Тогда можно спокойно ехать в НХЛ»

Теги Салават Юлаев НХЛ КХЛ Александр Самонов Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Самонов высказался о возможном переходе в клуб НХЛ.

– Летом вами интересовались из Северной Америки? Изучали варианты в НХЛ?

– Я не знаю. Пока вообще туда не смотрю.

– Совсем не задумывались о переходе в клуб НХЛ? У вас хороший возраст для отъезда.

– Надо зарекомендовать и проявить себя в КХЛ в долгой перспективе. Тогда можно подумать об этом. Сейчас все мысли об Уфе.

– А как нужно проявить себя? Стать лучшим вратарем КХЛ, выиграть кубок?

– Стать лучшим вратарем, выиграть кубок и сделать 17 тысяч «сухарей» за сезон. Тогда можно спокойно ехать в НХЛ, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Самонов.

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2 комментария

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Линар Нуртдинов
Евгений Викторович.. 😔
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Shaiba Bash
Успехов тебе!
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