Александр Самонов: «Надо стать лучшим вратарем КХЛ, выиграть кубок и сделать 17 тысяч «сухарей» за сезон. Тогда можно спокойно ехать в НХЛ»
Александр Самонов высказался о возможном переходе в клуб НХЛ.
– Летом вами интересовались из Северной Америки? Изучали варианты в НХЛ?
– Я не знаю. Пока вообще туда не смотрю.
– Совсем не задумывались о переходе в клуб НХЛ? У вас хороший возраст для отъезда.
– Надо зарекомендовать и проявить себя в КХЛ в долгой перспективе. Тогда можно подумать об этом. Сейчас все мысли об Уфе.
– А как нужно проявить себя? Стать лучшим вратарем КХЛ, выиграть кубок?
– Стать лучшим вратарем, выиграть кубок и сделать 17 тысяч «сухарей» за сезон. Тогда можно спокойно ехать в НХЛ, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Самонов.
2 комментария