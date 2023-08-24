Райан Спунер: «Макдэвид – шикарнейший игрок. Иногда он филонил на тренировках, не выкладывался на всю катушку, чтобы не вгонять нас в комплексы»

Райан Спунер рассказал о тренировках с Коннором Макдэвидом.

– Вы играли за «Эдмонтон» вместе с Коннором Макдэвидом. Какие у вас впечатления от лучшего хоккеиста мира?

– Бывало, что на тренировках нам давали какие-то упражнения, и Макдэвид не хотел что-то делать в полную силу, чтобы не смущать своих одноклубников, не вгонять нас в комплексы.

Коннор в самом деле шикарнейший игрок. Но он иногда не выкладывался на всю катушку на тренировках. Он филонил, чтобы партнеры не чувствовали себя неудобно, – сказал канадский нападающий «Авангарда» Спунер.