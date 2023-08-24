Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Надеемся, самое звездное время в его карьере еще впереди. Если он покажет искрометный хоккей, после которого уедет в НХЛ, будем только рады»

Гендиректор «Динамо» высказался о подписании форварда Никиты Гусева.

– Не спрашивали, сохраняется ли у него желание вернуться в НХЛ?

– Нет, я с ним по этому поводу не говорил. Могу сказать, что о контракте мы договорились быстро.

« » Москва в последнее время – это хорошая, стабильная организация. Все, что обещают акционеры, в клубе выполняется. Это все понимают.

Здесь есть определенные условия – мы играем на одной из лучших, если не на лучшей, арене в Москве. У нас отличная локация, огромное количество болельщиков. Болельщики «Динамо» – это уже определенный бренд.

Думаю, Никите будет интересно поучаствовать в нашем проекте, показать себя. 30 лет для хоккеиста в нынешних условиях – это довольно юный возраст.

Мы надеемся, что самое звездное время в карьере еще впереди. Если Никита покажет такой искрометный хоккей, после которого уедет в , мы будем только рады, – сказал Сергей Сушко.