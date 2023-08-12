Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко назначен скаутом «Сан-Хосе»
Бывший журналист Игорь Еронко стал скаутом «Сан-Хосе».
Игорь Еронко начал сотрудничать с командой и включен в список сотрудников «Сан-Хосе» как скаут клуба.
Ранее Игорь был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ ТВ».
Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года.
Ранее он являлся ассистентом генерального менеджера клуба, а после этого стал занимать должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.
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