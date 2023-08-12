Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко назначен скаутом «Сан-Хосе»

Теги Авангард Сан-Хосе НХЛ КХЛ Игорь Еронко Хоккей

Бывший журналист Игорь Еронко стал скаутом «Сан-Хосе».

Игорь Еронко начал сотрудничать с командой и включен в список сотрудников «Сан-Хосе» как скаут клуба.

Ранее Игорь был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ ТВ».

Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года.

Ранее он являлся ассистентом генерального менеджера клуба, а после этого стал занимать должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.

8 комментариев

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ASM4T1K
Игорь молодец, он искренне любит хоккей. Остаëтся пожелаеть ему удачи и пожелать, чтобы назначение на должность amateur скаута была его первой ступенью в НХЛовской карьере
+15
-2
+13
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Maks Mind
У Вас все «бывший». В поисках значимости в открытии талантов. Надо платить людям, а не халявой пользоваться, а затем говорить, что пользователи имеют возможность бесплатно публиковаться на спорте. Может и перестанут быть «бывшими».
+9
-2
+7
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Габорик
Странно, что не в Детройт :)
+2
0
+2
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Артем Зырянов
Ответ Габорик
Странно, что не в Детройт :)
Ларионов тоже не сразу в крылья попал)
+1
0
+1
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Аморалинни
Лол, он со спортсом закончил лет 10 назад?))
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0
0
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