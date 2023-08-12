Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко назначен скаутом «Сан-Хосе»

Бывший журналист Игорь Еронко стал скаутом «Сан-Хосе».

начал сотрудничать с командой и включен в список сотрудников « » как скаут клуба.

Ранее Игорь был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и « ».

Еронко работает в « » с мая 2020 года.

Ранее он являлся ассистентом генерального менеджера клуба, а после этого стал занимать должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.