Иван Николишин: «Операцию делал за свой счет, не хотелось бы говорить о цифрах. Реабилитация прошла отлично»

Теги Авангард Амур травмы КХЛ Иван Николишин Хоккей

Иван Николишин рассказал, как прошла реабилитация после травмы.

«Прошло уже пять с половиной месяцев, реабилитация прошла отлично, шесть дней в неделю по два с половиной часа работал кропотливо. Спасибо врачам. Операцию делал за свой счет.

Какая сумма? Дорого. Не хотелось бы говорить о цифрах, если честно», – сказал нападающий «Авангарда» Николишин.

Напомним, 21 августа «Амур» обменял игрока в «Авангард».

Ранее сообщалось, что в межсезонье хабаровский клуб отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством. 

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