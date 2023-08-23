Ротенберг о 4:3 с «Сочи»: «Хотели с первой секунды показать дерзкий хоккей молодыми игроками, но где-то игра не пошла. Серьезно поговорили после первого периода»

Роман Ротенберг подвел итоги матча СКА против «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в матче турнира имени Николая Пучкова со счетом 4:3.

«Отличная игра, сильный соперник, быстрая команда. Вышли более молодым составом. Хотели с первой секунды показать дерзкий хоккей молодыми игроками, но где-то игра не пошла.

Серьезно поговорили после первого периода, ребята проявили характер. По ходу матча добавляли. Продолжаем работать, следующая игра будет самая важная.

– один из основных игроков, в сезоне он будет много играть. Он, как и вся команда, прошел серьезную предсезонку. Сегодня пришло время его выпустить, он забил хороший гол в первой смене. У него важная роль в команде. Очень на него рассчитываем в будущих играх.

«Время Али» – это серьезная планка. Алистров серьезно прогрессирует, от матча к матчу добавляет. Он проявил сегодня силу воли, характер, для нас это хороший знак», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.