Ротенберг о 4:3 с «Сочи»: «Хотели с первой секунды показать дерзкий хоккей молодыми игроками, но где-то игра не пошла. Серьезно поговорили после первого периода»

Теги СКА КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Владимир Алистров Иван Зинченко Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги матча СКА против «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в матче турнира имени Николая Пучкова со счетом 4:3.

«Отличная игра, сильный соперник, быстрая команда. Вышли более молодым составом. Хотели с первой секунды показать дерзкий хоккей молодыми игроками, но где-то игра не пошла.

Серьезно поговорили после первого периода, ребята проявили характер. По ходу матча добавляли. Продолжаем работать, следующая игра будет самая важная.

Зинченко – один из основных игроков, в сезоне он будет много играть. Он, как и вся команда, прошел серьезную предсезонку. Сегодня пришло время его выпустить, он забил хороший гол в первой смене. У него важная роль в команде. Очень на него рассчитываем в будущих играх.

«Время Али» – это серьезная планка. Алистров серьезно прогрессирует, от матча к матчу добавляет. Он проявил сегодня силу воли, характер, для нас это хороший знак», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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