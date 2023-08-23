Ротенберг о травме Лайпсика: «Уважаемые судьи где‑то упустили нить игры. Верим, что мы придем к правильному судейству»

Теги СКА Автомобилист травмы судьи КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

Роман Ротенберг подверг критике судейство матча СКА на турнире имени Пучкова.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Автомобилист» (5:2). 

Форвард СКА Брендан Лайпсик не вышел на лед в третьем периоде, получив по ходу игры повреждение. 

«Отсутствие Лайпсика в третьем периоде? Где‑то упустили нить игры уважаемые судьи, было много моментов на грани. Это приводит к травмам. Надеюсь, Брендан скоро восстановится. Мы за честную игру и хоккейные правила.

Мы верим в наш судейский корпус. Верим, что в будущем мы придем к правильному судейству», – сказал главный тренер СКА. 

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7 комментариев

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Machine Head
Сделайте уже правильное судейство для ска . А то уже с 2017 года без трофеев . Чтобы хрупкие игрочишки прокатывались от своих ворот до чужих , как сквозь конусы . Любые пожелания гениального тренера должны исполняться. Скоро сделает из хоккея балет . А лучше сразу отдайте ему КГ .
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bold
Помним , как с Минском в плоффе «упустили» ))
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йозе марино
"мы за честную игру и хоккейные правила" ахахахаха
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йозе марино
молодцы Авто, минуснули так сказать, как я и просил))
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йозе марино
Ответ diadiasasha59
Перед первым голом Авто Васю Глотова в борт впечатали головой.Это нормально по-вашему,если вы смотрели?
мне пофиг на васю глотова надо было посильнее впечатать чтоб он понял что надо валить из ске не про эти правила я говарю
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Серый
А я верю в справедливое судейство, но не спортивное. И ромочка будет уже в совсем другом костюме
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