Ротенберг о травме Лайпсика: «Уважаемые судьи где‑то упустили нить игры. Верим, что мы придем к правильному судейству»

Роман Ротенберг подверг критике судейство матча СКА на турнире имени Пучкова.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл « » (5:2).

Форвард СКА Брендан Лайпсик не вышел на лед в третьем периоде, получив по ходу игры повреждение.

«Отсутствие Лайпсика в третьем периоде? Где‑то упустили нить игры уважаемые судьи, было много моментов на грани. Это приводит к травмам. Надеюсь, Брендан скоро восстановится. Мы за честную игру и хоккейные правила.

Мы верим в наш судейский корпус. Верим, что в будущем мы придем к правильному судейству», – сказал главный тренер СКА.