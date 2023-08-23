Ротенберг об обмене вратаря Подъяпольского: «У СКА много изменений в составе. Конкуренцию нужно выигрывать»

Роман Ротенберг высказался об обмене вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу».

Вчера СКА обменял 28-летнего голкипера в тольяттинский клуб на денежную компенсацию.

Подъяпольский провел в клубе из Петербурга меньше года. Он был выменян у «Северстали» в ноябре 2022 года.

«У нас много изменений в составе. Мы благодарим за работу. Он сделал все возможное, помог нам в плей‑офф в прошлом сезоне.

Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Есть конкуренция, нужно ее выигрывать», – сказал главный тренер СКА.