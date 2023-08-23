Ротенберг об обмене вратаря Подъяпольского: «У СКА много изменений в составе. Конкуренцию нужно выигрывать»
Роман Ротенберг высказался об обмене вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу».
Вчера СКА обменял 28-летнего голкипера в тольяттинский клуб на денежную компенсацию.
Подъяпольский провел в клубе из Петербурга меньше года. Он был выменян у «Северстали» в ноябре 2022 года.
«У нас много изменений в составе. Мы благодарим Влада за работу. Он сделал все возможное, помог нам в плей‑офф в прошлом сезоне.
Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Есть конкуренция, нужно ее выигрывать», – сказал главный тренер СКА.
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