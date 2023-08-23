Ротенберг об обмене вратаря Подъяпольского: «У СКА много изменений в составе. Конкуренцию нужно выигрывать»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Владислав Подъяпольский Хоккей

Роман Ротенберг высказался об обмене вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу».

Вчера СКА обменял 28-летнего голкипера в тольяттинский клуб на денежную компенсацию. 

Подъяпольский провел в клубе из Петербурга меньше года. Он был выменян у «Северстали» в ноябре 2022 года.

«У нас много изменений в составе. Мы благодарим Влада за работу. Он сделал все возможное, помог нам в плей‑офф в прошлом сезоне.

Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Есть конкуренция, нужно ее выигрывать», – сказал главный тренер СКА. 

8 комментариев

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Костя Кот
ромкины игрульки
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Bartez1986
обменять в свое время Самонова на Подьяпольского - это реально надо быть гением. Зато 800 матчей посмотрел
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cndmiroff
И только в руководящем составе конкуренции нет и не будет
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Egorsav
Ответ Pitbulbest
Дали парню шанс, он к сожалению ничего выдающегося не показал. Не проверишь - не узнаешь.
Потому что принцип на рынке игроков не должен быть по типу " оО, этот сейчас в порядке - берём по-любому". А потом в команде оказывается ещё 2 команды.
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Pitbulbest
Да, Подъяпольский для СКА откровенно говоря слабоват.
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Александр Тихонов
Подъяпонский хороший вратарь для середняка КХЛ, думаю в Ладе придётся ко двору. Главное чтобы гений тренерской мысли из СКА не решил его опять выдернуть через полсезона, увидев хорошую статистику.
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