«Авангард» запустил хоккейное реалити-шоу: «Игра началась»
«Авангард» объявил о запуске хоккейного реалити-шоу.
«Игра началась. В этом сезоне мы запускаем первое хоккейное реалити-шоу!
Стартовая серия уже на «Авангард ТВ»: наши игроки получили задание собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками.
Удастся ли «ястребам» добыть все части кристалла, чтобы зарядиться на большие победы? Мы покажем все, смотри внимательно», – говорится в сообщении «Авангарда».
Омский клуб начнет сезон-2023/24 домашним матчем против «Сибири» 2 сентября.
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