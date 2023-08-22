«Авангард» запустил хоккейное реалити-шоу: «Игра началась»

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«Авангард» объявил о запуске хоккейного реалити-шоу.

«Игра началась. В этом сезоне мы запускаем первое хоккейное реалити-шоу!

Стартовая серия уже на «Авангард ТВ»: наши игроки получили задание собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками.

Удастся ли «ястребам» добыть все части кристалла, чтобы зарядиться на большие победы? Мы покажем все, смотри внимательно», – говорится в сообщении «Авангарда».

Омский клуб начнет сезон-2023/24 домашним матчем против «Сибири» 2 сентября.

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