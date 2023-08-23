Совет директоров «Авангарда» утвердил задачу на сезон-2023/24: «Она не меняется – Кубок Гагарина»

Михаил Аверин утвержден председателем совета директоров «Авангарда».

«23 августа в Омске состоялось первое заседание совета директоров ХК «Авангард» в обновленном составе. Председателем совета директоров утвержден Михаил Аверин.

Члены совета также утвердили бюджет и бизнес-план клуба на предстоящий сезон.

Отдельно были рассмотрены вопросы стратегии развития академии клуба и проекта «Массовый хоккей».

Важным пунктом стало утверждение спортивной задачи на предстоящий сезон, она для «Авангарда» не меняется – Кубок Гагарина», – сообщается на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.