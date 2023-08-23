Билялетдинов о Евгении Свечникове в игре с «Ладой»: «Для первого матча нормально. Ему сложно, надо перестроиться»
Зинэтула Билялетдинов оценил игру Евгения Свечникова в матче против «Лады».
«Ак Барс» одержал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 3:2.
– Игра была непростая, соперник напрягал нас, мы старались все эти сложности преодолеть. Есть моменты, которые мы должны поправить.
Это последний турнир, где команда может что-то изменить и хорошо подготовиться к регулярному чемпионату. Соперник играл достойно, мне понравилось.
– Евгений Свечников сегодня провел свой первый матч после возвращения в Россию. Оцените, как он влился в состав?
– Считаю, для первого матча он сыграл нормально. Ему сложно, надо перестроиться, необходимо время.
– Видите ли вы его в каком-то другом звене, либо он будет наигрываться с Жафяровым и Сафоновым?
– Пока мы даем ему возможность поиграть. Посмотрим, где будем его использовать.
– Учитывая, что летом Тимур Билялов мало играл, можно ожидать, что на турнире он сыграет больше, чем Амир Мифтахов?
– Да, мы планируем задействовать его в двух играх, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
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