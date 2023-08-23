Билялетдинов о Евгении Свечникове в игре с «Ладой»: «Для первого матча нормально. Ему сложно, надо перестроиться»

Теги Ак Барс Лада Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок губернатора Челябинской области Евгений Свечников Тимур Билялов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов оценил игру Евгения Свечникова в матче против «Лады».

«Ак Барс» одержал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 3:2.

– Игра была непростая, соперник напрягал нас, мы старались все эти сложности преодолеть. Есть моменты, которые мы должны поправить.

Это последний турнир, где команда может что-то изменить и хорошо подготовиться к регулярному чемпионату. Соперник играл достойно, мне понравилось.

Евгений Свечников сегодня провел свой первый матч после возвращения в Россию. Оцените, как он влился в состав?

– Считаю, для первого матча он сыграл нормально. Ему сложно, надо перестроиться, необходимо время.

– Видите ли вы его в каком-то другом звене, либо он будет наигрываться с Жафяровым и Сафоновым?

– Пока мы даем ему возможность поиграть. Посмотрим, где будем его использовать.

– Учитывая, что летом Тимур Билялов мало играл, можно ожидать, что на турнире он сыграет больше, чем Амир Мифтахов?

– Да, мы планируем задействовать его в двух играх, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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3 комментария

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4k7shv9zrw
Что то мне подсказывает что из этого парня по итогу получится не Воронков, а условный Бурмистров…
+2
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Олег НН
заиграет .нужно время вка ться ,понять требования.
+1
-1
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ВОЛКОДАВ
О Евгение, а не Евгении, ауу
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