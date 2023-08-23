Аликин об НХЛ: «Тем, кто заикается, был ли я за океаном, отвечаю: «Нет, кому я там нужен маленький такой?!»

Евгений Аликин считает, что его рост ставит крест на интересе к нему из НХЛ.

– В России могут начать котироваться высокие вратари?

– Эта тенденция никуда не уходила. Некоторые команды, тренеры и руководство смотрят на это

– Хотя бы раз в карьере рост (180 см – прим. Sports.ru) становился стоп-фактором в отношениях с тренером или клубом?

– Не знаю. Может, и был, я не знаю об этом. Тем, кто заикается, был ли я за океаном, отвечаю: «Нет, кому я там нужен маленький такой?!» Это мое мнение.

– Но Юусе Сарос (180 см – прим. Sports.ru) в « » играет!

– Сарос играет! Я говорю: это единицы. Как первый номер он играет не так много, как большинство вратарей.

– Теоретически и вас могут пригласить?

– Теоретически могут, – сказал вратарь « ».