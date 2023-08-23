Аликин об НХЛ: «Тем, кто заикается, был ли я за океаном, отвечаю: «Нет, кому я там нужен маленький такой?!»

Теги Автомобилист Нэшвилл НХЛ КХЛ Юусе Сарос Евгений Аликин Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Аликин считает, что его рост ставит крест на интересе к нему из НХЛ.

– В России могут начать котироваться высокие вратари?

– Эта тенденция никуда не уходила. Некоторые команды, тренеры и руководство смотрят на это

– Хотя бы раз в карьере рост (180 см – прим. Sports.ru) становился стоп-фактором в отношениях с тренером или клубом?

– Не знаю. Может, и был, я не знаю об этом. Тем, кто заикается, был ли я за океаном, отвечаю: «Нет, кому я там нужен маленький такой?!» Это мое мнение.

– Но Юусе Сарос (180 см – прим. Sports.ru) в «Нэшвилле» играет!

– Сарос играет! Я говорю: это единицы. Как первый номер он играет не так много, как большинство вратарей.

– Теоретически и вас могут пригласить?

– Теоретически могут, – сказал вратарь «Автомобилиста». 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
t0ni12
Это Сарос-то мало играет? Смешно 😄
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Не берут в НХЛ с ростом 180! А, Сарос? Ну он же немного играет!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nanip
Сарос играет 60+ игр, офигеть мало, учитывая, что сейчас многие основные киперы в среднем 50 играют
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Надо было сказать, что Сарос вообще только 1 матч в лиге провел и был изгнан за свой рост
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Иванов
В прошлом сезоне сыграл больше всех в лиге - 64 матча, что, конечно, не так много.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MetalFox
За последние три сезона больше Сароса в лиге сыграл только Хеллебак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий