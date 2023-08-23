Ничушкин о Челябинске: «Особое место, здесь улыбка не сходит с моего лица. Много застолья, пирожков бабушкиных»

Валерий Ничушкин рассказал, что всегда рад возможности приехать в Челябинск.

– С какими эмоциями приезжаете в свой родной Челябинск?

– С самыми положительными. Для меня Челябинск – это особое место, здесь улыбка не сходит с моего лица и всегда праздничное настроение.

Много родных, которых долго не видел. Когда куда-то приезжаешь, тебе всегда рады. Много застолья, много кушать приходится, много пирожков бабушкиных. Но ничего страшного, – сказал форвард « ».

Ничушкин о том, что пожертвовал 3 143 413 рублей академии «Трактор»: «1, 3 и 4 – мои магические цифры. Сейчас клюшки дорожают, школа сможет выдавать их ребятам»