«Автомобилист» подписал контракт с вратарем Аликиным на 3 года

Теги Амур Автомобилист переходы КХЛ Евгений Аликин Хоккей

«Автомобилист» подписал контракт с вратарем Евгением Аликиным на 3 года.

28-летний голкипер впервые в карьере в КХЛ сменил клуб – ранее он выступал за «Амур», где провел 8 сезонов. 

Сообщалось, что зарплата вратаря в клубе из Екатеринбурга может составить около 55 миллионов рублей.

В общей сложности на его счету 202 матча в лиге и 66 побед при 92,7% отраженных бросков, коэффициенте надежности 2,32 и 18 играх на ноль.

Со статистикой вратаря в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь

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8 комментариев

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Демид Котов
Очень хорошего вратаря забирает Автомобилист, желаем ему и команде только побед!
+17
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+17
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Семен Бабцов
Отжали таки крутого вратаря)) Удачи!
+8
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Олег
Для АВТО это лучший вариант, в связи с лимитом.
Аликин хороший кипер, а ещё у него жена красавица. Удачи парни из Екатеринбурга...
+8
-2
+6
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Rialto 82
Единственный нормальный вратарь на рынке ушёл, а Салават так и будет с пенсионером Ежовым.
+3
0
+3
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oldgordon
Очень хорошая пара подбирается Аликин - Галкин. Хотелось бы при этом, чтобы у Галкина было больше игрового времени, не как в прошлом сезоне.
+2
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+2
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Юля Кротова-Стамбулова
Бодрого старта на новых воротах. Карелы в поддержке есть и будем)))👊
+1
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heivani
Алло! Аликин,Аликин,..прием.- Что вы сказали? Аликин,и Гуркин при нем,..прием. # Здесь всем понятно в плане надежности этого вратаря.Хорошее приобретение для <А>.
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сергей ожиганов
Добрая новость, воротчик отменный, удачи ему в новом клубе, пока самый неудачный трансфер у Авто это Гуркин, остальное пока нормально
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