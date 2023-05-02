«Автомобилист» подписал контракт с вратарем Аликиным на 3 года

«Автомобилист» подписал контракт с вратарем Евгением Аликиным на 3 года.

28-летний голкипер впервые в карьере в КХЛ сменил клуб – ранее он выступал за « », где провел 8 сезонов.

Сообщалось, что зарплата вратаря в клубе из Екатеринбурга может составить около 55 миллионов рублей.

В общей сложности на его счету 202 матча в лиге и 66 побед при 92,7% отраженных бросков, коэффициенте надежности 2,32 и 18 играх на ноль.

Со статистикой вратаря в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.