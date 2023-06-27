Ничушкин и Кузьменко получили голоса на «Леди Бинг Трофи» – приз за джентльменское поведение

Теги рейтинги Ванкувер Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Андрей Кузьменко Хоккей

Валерий Ничушкин и Андрей Кузьменко получили голоса на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.  

Каждый из 196 журналистов называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1. Победителем стал Анже Копитар («Лос-Анджелес», 77 первых мест, 1175 баллов). 

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (47 очков в 53 играх регулярного чемпионата, 2 минуты штрафа) занял 25-е место с 11 баллами (1 третье место и 2 четвертых). 

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко (74 очка в 81 игре, 8 минут штрафа) занял 31-е место с 6 баллами (1 третье место и 1 пятое).

Всего баллы получили 55 игроков.  

5 комментариев

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Федор Петров
Вал изрядный джентльмен
+11
0
+11
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Gort
Нич в беде не бросит, лишнего не спросит...
+1
0
+1
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yakovleff
После второй игры финала дивизиона, в одном из отелей Сиэттла, Валера таки нашел свою Леди Бинг))
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Кино Музыка
Дебют Кузьменко впечатляющим получился.
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Damn Daaamn
Ответ yakovleff
После второй игры финала дивизиона, в одном из отелей Сиэттла, Валера таки нашел свою Леди Бинг))
Леди Бэнг
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0
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