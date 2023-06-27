Ничушкин и Кузьменко получили голоса на «Леди Бинг Трофи» – приз за джентльменское поведение

Валерий Ничушкин и Андрей Кузьменко получили голоса на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку , ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Каждый из 196 журналистов называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1. Победителем стал Анже Копитар («Лос-Анджелес», 77 первых мест, 1175 баллов).

Форвард « » (47 очков в 53 играх регулярного чемпионата, 2 минуты штрафа) занял 25-е место с 11 баллами (1 третье место и 2 четвертых).

Форвард « » (74 очка в 81 игре, 8 минут штрафа) занял 31-е место с 6 баллами (1 третье место и 1 пятое).

Всего баллы получили 55 игроков.