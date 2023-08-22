«Трактор» не подпишет контракт с Бородкиным по итогам просмотра (Metaratings)
«Трактор» не подпишет контракт с защитником Артемом Бородкиным.
31-летний игрок находится в клубе на просмотре. Он продолжит поиск новой команды на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Бородкин провел 38 игр в регулярном чемпионате за «Витязь» и набрал 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-1». В плей-офф он сделал 1 передачу в 3 матчах.
Бородкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2013 по 2020 год.
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