«Трактор» не подпишет контракт с Бородкиным по итогам просмотра (Metaratings)

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Артем Бородкин Хоккей

«Трактор» не подпишет контракт с защитником Артемом Бородкиным.

31-летний игрок находится в клубе на просмотре. Он продолжит поиск новой команды на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Бородкин провел 38 игр в регулярном чемпионате за «Витязь» и набрал 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-1». В плей-офф он сделал 1 передачу в 3 матчах.

Бородкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2013 по 2020 год.

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