Артем Бородкин: «Трактор» должен попадать в плей-офф с таким составом, играть минимум в финале конференции»

Артем Бородкин считает, что «Трактор» должен играть в финале Восточной конференции.

Хоккеист поделился эмоциями после подписания просмотрового договора с клубом.

– Рад, что вернулся. Всегда приятно играть дома. С Анваром Гатиятулиным мы через многое прошли, вместе брали бронзу в и работали еще в МХЛ.

– Чего хотите достичь с « » в этом сезоне?

– Хочется, чтобы вопрос плей-офф даже не обсуждался. «Трактор» должен попадать туда с таким составом.

А дальше надо двигаться все выше и выше по ступеням и играть минимум в финале конференции. Тем более в Челябинске любят хоккей и ажиотаж здесь всегда.

Я командный игрок, и мне нравится блокировать броски, выручать партнеров – это кайфово.

Есть цель улучшить статистику прошлого сезона, но это на втором плане после командного успеха, – сказал .