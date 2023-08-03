Артем Бородкин: «Трактор» должен попадать в плей-офф с таким составом, играть минимум в финале конференции»

Теги Трактор КХЛ Артем Бородкин Хоккей

Артем Бородкин считает, что «Трактор» должен играть в финале Восточной конференции.

Хоккеист поделился эмоциями после подписания просмотрового договора с клубом.

– Рад, что вернулся. Всегда приятно играть дома. С Анваром Гатиятулиным мы через многое прошли, вместе брали бронзу в КХЛ и работали еще в МХЛ.

– Чего хотите достичь с «Трактором» в этом сезоне?

– Хочется, чтобы вопрос плей-офф даже не обсуждался. «Трактор» должен попадать туда с таким составом.

А дальше надо двигаться все выше и выше по ступеням и играть минимум в финале конференции. Тем более в Челябинске любят хоккей и ажиотаж здесь всегда.

Я командный игрок, и мне нравится блокировать броски, выручать партнеров – это кайфово.

Есть цель улучшить статистику прошлого сезона, но это на втором плане после командного успеха, – сказал Артем Бородкин.

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